Gli arrivi nel nostro Paese sono i più bassi dal 2014 Oim: dopo la Spagna anche la Grecia supera l'Italia per numero arrivi migranti Secondo i dati Oim sono 1.586 decessi nel Mediterraneo dall'inizio del 2018

Dopo la Spagna, anche la Grecia supera l'Italia per numero di migranti arrivati via mare. Sono dati dell'Oim, l'agenzia Onu per le migrazioni. Su un totale di 74.501 arrivi nel Mediterraneo, da inizio anno al 12 settembre, 32.272 sono stati in Spagna, principale destinazione con oltre il 43% degli arrivi. Segue la Grecia che con 20.961 "ha recentemente superato l'Italia. È la prima volta dalla primavera del 2016". Gli arrivi in Italia (20.343) sono i più bassi dal 2014. Con gli arrivi via terra, il totale stimato per la Grecia dall'inizio dell'anno è di 32.596.Quasi 1.600 migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo dall'inizio di quest'anno: stando ai dati resi noti oggi a Ginevra dall'Oim, l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, dal primo gennaio 1.586 uomini, donne e bambini sono morti mentre tentavano di giungere in Europa via mare.Dal primo gennaio al 12 settembre gli arrivi di migranti e rifugiati in Europa via mare sono stati 74.501 contro i 128.995 dello stesso periodo dell'anno scorso, quando si registrarono 2.565 decessi.Finora quest'anno il più alto numero di decessi è avvenuto sulla rotta del Mediterraneo centrale (1.130) tra il nord Africa e l'Italia, e Malta. altri 350 decessi sono stati registrati nel mediterraneo occidentale (verso la Spagna) e 106 in quello orientale (Grecia).