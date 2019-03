Montecitorio Ok Camera a decretone con 291 sì, il testo torna al Senato

L'Aula della Camera ha approvato il dl sul reddito di cittadinanza e 'quota 100', con 291 sì, 141 no e 14 astenuti.Il provvedimento, dopo le modifiche di Montecitorio, torna in terza lettura a Palazzo Madama.Tra le novità varate dalle commissioni c'è lo stop al limite di età di 45 anni per il riscatto agevolato della laurea, la possibilità che la pensione di cittadinanza possa essere pagata in contanti e il contributo alle famiglie numerose, un extra fino a 50 euro per il reddito di cittadinanza.