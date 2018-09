Olanda Bicicletta-cargo diretta a scuola travolta da un treno a un passaggio a livello: morti 4 bambini Drammatica collisione in Olanda, a 100 chilometri da Amsterdam. Non si sa perché la bicicletta attrezzata per il trasporto dei piccoli non si sia fermata all'intersezione con la linea ferroviaria

Drammatico incidente questa mattina ad Oss, in Olanda, dove un treno ha travolto una cargo-bike, ossia una bici usata per il trasporto dei bambini, uccidendo quattro bimbi. L'incidente, ha riferito la polizia locale, è avvenuto a un passaggio a livello sorvegliato sulla Braakstraat, vicino alla stazione di Oss West, a 100 chilometri a sud-est di Amsterdam.Le cause della collisione non sono ancora note. Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche la donna che guidava la bici e un altro bambino."I servizi di emergenza sono presenti a Oss in un incidente molto grave tra un treno e un cargo-bike", ha detto la polizia sul suo account Twitter. "Si tratta davvero di un terribile incidente. Riguarda il treno tra Nijmegen e Den Bosch.Il traffico ferroviario è attualmente fermo. ProRail indagherà, come in qualsiasi incidente, su quanto è successo", ha un portavoce della NS National Railway Company.I due feriti in gravi condizioni sono un bambino e una donna. Secondo quanto riferito dall'agenzia Anp, i bambini coinvolti nel tragico incidente sono di eta' compresa tra 4 a 11 anni, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.La cargo-bike proveniva da un asilo ed era diretta verso una scuole. La polizia sta acoltando diversi testimoni, bambini compresi, per capire le dinamiche dell'accaduto.Il premier olandese, Mark Rutte, ha espresso le sue condoglianze in un tweet. In Olanda vivono circa 17 milioni di abitanti, si contano piu' di 22 milioni di biciclette e il Paese ha una delle reti piu' estese al mondo di piste ciclabili, ma nel 2017 206 ciclisti sono morti in strada.