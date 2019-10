Ci sono un morto e un ferito Olbia: incidente mortale sul cargo Grimaldi La nave era partita questa mattina da Cagliari diretta a Porto Torres

Incidente a bordo di una nave cargo della Grimaldi in navigazione da Cagliari a Porto Torres, nel Nord della Sardegna. Si teme che vi sia un morto anche se la guardia costiera attende che la nave arrivi a destinazione prima di confermare la notizia. Di certo, si sa solo che un altro marittimo e' rimasto ferito a causa di una caduta. Dovrebbe avere entrambe le gambe fratturate. La nave è attesa a Porto Torres.La vittima dell'incidente è un marinaio bulgaro di 24 anni. Anche il ferito, secondo quando si è appreso, sarebbe della stessa nazionalità. Il cargo era partito ieri sera da Cagliari con destinazione Porto Torres. l'allarme è scattato questa mattina intorno alle 10.30, quando il comandante della "Malta" ha chiesto l'intervento della guardia costiera, comunicando che a bordo era avvenuto un incidente con un morto e un ferito. Dalla capitaneria di porto Torres si alzato un elicottero per organizzare i soccorsi. Vista la situazione, è stato deciso di far arrivare il cargo a Porto Torres. Qui i militari della guardia costiera, guidati dal comandante Gianluca Oliveti, saliranno a bordo per eseguire tutte le verifiche del caso. Dell'incidente è stata informata anche la procura di Sassari, che ha avviato un'inchiesta affidando le indagini alla capitaneria di Porto Torres.