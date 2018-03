Nella zona industriale della città Olbia, trovato cadavere con la testa mozzata all'interno di un'auto Sul posto gli specialisti del Ris

Il cadavere di un uomo con la testa mozzata è stato scoperto stamane alla periferia di Olbia. Era all'interno di un'auto nella zona industriale della città.L'allarme è stato dato da alcune persone che hanno fatto la macabra scoperta per poi chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.E' verosimile che l'uomo sia stato ucciso e decapitato nella notte anche se non si hanno ancora conferme in tal senso.Il cadavere è stato identificato dai Carabinieri, che finora non hanno reso note le generalità.Sul posto, un grande cantiere nell'area industriale di Olbia, sono arrivati gli specialisti del Ris. Non è esclusa alcuna ipotesi, neppure quella di un suicidio particolarmente cruento.