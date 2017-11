Stati Uniti Falla nell'oleodotto della discordia: sversati 800mila litri di petrolio ed in Dakota è allarme Sul controverso Keystone, la scorsa primavera il presidente americano Donald Trump ha firmato il via libera al rilancio dell'oleodotto e rimette in agenda la costruzione del Keystone XL (che nell'obiettivo dell'azienda dovrebbe più che doppiare l'attuale portata), sul quale invece il suo predecessore Barack Obama aveva posto il veto

Condividi

Una enorme perdita di petrolio, pari a 5000 barili (quasi 800mila litri), si è verificata nell'oleodotto Keystone nel South Dakota. Lo ha confermato TransCanada, l'azienda che gestisce la pipeline che trasporta petrolio dal Canada fino alle raffinerie del Texas, riferendo che la parte interessata dalla perdita è stata chiusa temporaneamente. Si tratta della piu' grande perdita mai registrata nello Stato.La società ha fatto sapere che la perdita è stata "completamente isolata entro 15 minuti e sono state attivate le procedure di risposta all'emergenza". Specialisti in gestione delle emergenze, ingegneria, gestione ambientale e sicurezza stanno valutando la situazione per risalire alle cause dell'accaduto.Un funzionario dell'ambiente del Sud Dakota ha dichiarato, secondo quanto riporta Nbc, che la perdita sembra confinata a una zona agricola e non avrebbe raggiunto nessun corso d'acqua. Il tratto di conduttura dove si è verificata la perdita è in una zona scarsamente popolata, nella Contea di Marshall.Sul controverso Keystone, la scorsa primavera il presidente americano Donald Trump ha firmato il via libera al rilancio dell'oleodotto e rimette in agenda la costruzione del Keystone XL (che nell'obiettivo dell'azienda dovrebbe più che doppiare l'attuale portata), sul quale invece il suo predecessore Barack Obama aveva posto il veto.