Olimpiadi 2026, Giorgetti: tavolo se dalle 3 ok candidatura unitaria

"Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi".Così il sottosegretario alla Presidenza con delega allo sport ,Giancarlo Giorgetti."Ma questo può accadere - avverte - solo se Torino, Milano e Cortina accettano la bozza di protocollo inviata la scorsa settimana sulla loro candidatura unitaria. Ogni altra strada che volesse l'appoggio del governo non è percorribile".In serata, è intervenuta il sindaco di Torino: "Viste le evidenti difficoltà e gli ostacoli incontrati nel varare la candidatura a tre, chiedo che il Governo si esprima chiaramente sulla candidatura unitaria e compatta di Torino e delle sue montagne, l'unica veramente sostenibile e sensata. Torino 2026 sarebbe la candidatura naturale per il Paese", ha affermato Chiara Appendino, interpellata a margine di Terra Madre Salone del Gusto sulla disponibilità del sottosegretario Giorgetti a riaprire il tavolo per la candidatura a tre.