M5S Olimpiadi 2026, Grillo: una grande occasione per Torino

Condividi

"Le Olimpiadi sono una grande occasione per Torino e per il Movimento. Dimostreremo di saperle fare a zero debiti e in modo sostenibile". E' quanto ha detto Beppe Grillo ieri sera - come riportano alcuni quotidiani -durante un'assemblea di attivisti M5S, a Torino, dopo esseres ato contattato per telefono dalla sindaca Chiara Appendino.Appendino, ieri sera, ha presentato agli attivisti una lettera da inviare al Cio per comunicare la manifestazione di interesse ad avviare un dialogo per decidere se candidare la città ad ospitare di nuovo i Giochi Invernali.