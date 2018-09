SPORT

Giochi invernali Olimpiadi 2026, Ministro Toninelli rilancia candidatura solitaria di Torino: "È la scelta migliore" "So che sulle Olimpiadi la Lega fa ragionamenti diversi- ha detto ancora Toninelli- appena sara' possibile, faremo un giusto consiglio dei ministri e troveremo come in tutte le altre questioni una soluzione condivisa"

