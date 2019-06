20 anni dopo Torino l'Italia spera Olimpiadi 2026, domani il verdetto: Milano e Cortina sfidano Stoccolma A Losanna lunedì sarà una guerra all'ultimo voto. Alle 18 l'annuncio della città che tra cinque anni ospiterà i Giochi Invernali

L'attesa è finita: lunedì a Losanna in occasione della 134/a sessione del Cio verrà annunciata la città che ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026. L'Italia sogna e spinge per Milano-Cortina, la candidatura che potrebbe riportare i Giochi nel nostro paese dopo quelli di Torino del 2006 e cancellare la grande delusione per la rinuncia di Roma a concorrere per le Olimpiadi estive del 2024.

Resta un ultimo scoglio da superare, un fiordo anzi: battere la candidatura concorrente di Stoccolma-Are per la Svezia. Una cosa è certa, dopo le edizioni di Pyeongchang (Corea del Sud) 2018 e Pechino del 2022 i Giochi Invernali torneranno in Europa, continente di grande tradizione per quanto riguarda gli sport della neve e del ghiaccio.

Sarà una guerra all'ultimo voto, il nome della città vincitrice sarà annunciata lunedì alle 18.00. Milano-Cortina e Stoccolma-Are sono arrivate fino in fondo dopo le rinunce di Calgary (Canada), Graz (Austria), Sapporo (Giappone) e Sion (Svizzera), soprattutto per paura dei costi elevati e per la mancanza di sostegno popolare. La località turca di Erzurum è stata invece scartata dal Cio nell'ottobre 2018.

Le candidature italiana e svedese rispecchiano entrambe i dettami della nuova 'Agenda-2020' relativa alle procedure di candidatura con costi abbattuti e riutilizzo di strutture già esistenti. "Il Comitato Esecutivo è lieto di notare che le due candidature sono in linea con Agenda-2020 e hanno una grande esperienza e una grande tradizione di sport invernali", ha confermato il presidente del Cio Thomas Bach giovedì all'apertura di quattro giorni di incontri, prove tecniche e presentazioni che porteranno poi all'attesa votazione di lunedì.

Saranno 82 gli elettori, 42 i voti necessari per vincere e sarebbero ancora tanti gli indecisi. Come da tradizione non voteranno i membri italiani e svedesi, così come si asterrà il presidente Bach. Sia Milano-Cortina sia Stoccolma-Are propongono budget operativi per circa (1,3 miliardi di euro) "il 20% in meno rispetto alle città candidate del 2018 e del 2022", si legge nel rapporto della Commissione di valutazione del Cio, pubblicato alla fine di maggio. Ma mentre l'Italia ha presentato per tempo tutte le garanzie finanziarie richieste, soprattutto quella del Governo, lo stesso non è avvenuto per la Svezia a cui ancora nei giorni scorsi sono stati richiesti "chiarimenti" da parte del Comitato Olimpico Internazionale.





Nella delegazione italiana, guidata dal Presidente del Coni e membro Cio, Giovanni Malagò, regna un certo ottimismo. Milano-Cortina, che domani pomeriggio punterà su una presentazione suggestiva ed emozionante con musiche, luci e con un video di sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, punta sulla tradizione e sull'esperienza (sci alpino a Cortina e Bormio, biathlon ad Anterselva) nell'organizzazione di grandi eventi sportivi e non (il sindaco di Milano Sala ricorderà il successo di Expo).Italia che presenterà una delegazione di prim'ordine con il primo ministro Giuseppe Conte (il suo intervento è atteso dopo le 14.45), il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, l'ex slalomista Alberto Tomba, l'ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, le campionesse olimpioniche Arianna Fontana e Sofia Goggia, i membri italiani del Comitato Olimpico Internazionale, Franco Carraro e Ivo Ferriani, quello onorario, Mario Pescante, i Governatori di Lombardia e Veneto, Fontana e Zaia, i Sindaci di Milano e Cortina, Sala e Ghedina. Insomma, un 'dream team' per portare a casa la vittoria.

La Svezia, il cui dossier ha lasciato più di una perplessità, punterà sopratutto sul fatto che, nonostante la sua grande tradizione negli sport invernali e i suoi numerosi campioni olimpici (da Ingemar Stenmark a Frida Hansdotter), non ha mai ospitato i Giochi Invernali ma solo le Olimpiadi estive del 1912. La delegazione di Stoccolma-Are potrà contare sull'influente Gunilla Lindberg, membro esecutivo del Cio e segretario generale dell'Associazione dei Comitati olimpici nazionali (Anoc). Con un tentativo in extremis di dimostrare l'appoggio del governo svedese alla candidatura, sarà presente a Losanna anche il Primo Ministro Stefan Lofven. Ma a guidare la delegazione sarà la principessa Victoria, che ha proprio in Cortina d'Ampezzo una delle sue località sciistiche preferite.