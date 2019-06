Losanna Olimpiadi 2026, battuta la Svezia, l'Italia festeggia: i Giochi Invernali saranno a Milano-Cortina Il Cio sceglie la candidatura italiana 20 anni dopo Torino. Gare su quattro cluster, inaugurazione a S.Siro e chiusura all'Arena di Verona

L'Italia ce l'ha fatta. I membri del Cio hanno eletto Milano-Cortina città che ospiterà i Giochi Invernali del 2026. Battuta la concorrenza della Svezia, candidata con Stoccolma-Aare.

"Avete confermato ancora una volta il vostro impegno per la candidatura olimpica, avete abbracciato l'Agenda 2020 e avete messo la sostenibilità dei Giochi al cuore del progetto" aveva detto il presidente del Cio, Thomas Bach, al termine della presentazione della candidatura italiana.

Una delegazione italiana forse senza precedenti quella per le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina. A Losanna, per realizzare "il sogno di tutta Italia", c'erano il premier Conte, il ministro Giorgetti, il numero 1 e il segretario Generale del Coni, Malagò e Monati, quello del comitato paralimpico Pancalli. C'erano i sindaci di Milano e Cortina, i governatori di Lombardia e Veneto; olimpionici e pure il presidente della Repubblica Sergio Mattarella attraverso un videomessaggio: "Vi faremo sentire tutti a casa" ha garantito il capo dello Stato.



Tutti insieme al Cio, legati da un appassionato e carismatico sostegno alla candidatura italiana. "Abbiamo lavorato bene" ripeteva il presidente del Coni, Malagò. E Giorgetti, che per stemperare la tensione in attesa del verdetto cantava gli Abba, confidava nel suo intervento al Cio, cui con risposta chirurgica ha spiegato nei dettagli la legacy post Giochi, il sistema di trasporti, l'opportunità di studiare protocolli con nazioni africane e asiatiche non molto coinvolte nei Giochi invernali, e tutte le garanzie economiche.

Conte: "Ha vinto l'Italia unita e compatta"

"Siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l'Italia: un intero Paese che ha lavorato unito e compatto con l'ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo "memorabile"" scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su twitter.

🇮🇹 Siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l’Italia: un intero Paese che ha lavorato unito e compatto con l’ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo “memorabile”#Olimpiadi2026 #MilanoCortina pic.twitter.com/rP59s0q32P — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 24 giugno 2019

Il premier ha appreso della vittoria italiana appena arrivato all'aeroporto di Ginevra, prima di decollare dalla Svizzera verso Roma. Subito sono scattati abbracci con la sua delegazione, come fa sapere il suo staff.

Gioia a Milano

Un urlo di gioia è esploso in Piazza Gae Aulenti, nella zona dei grattacieli di Porta Nuova, dove è stato trasmesso in diretta il verdetto che ha visto Milano-Cortina aggiudicarsi le Olimpiadi invernali del 2026. In prima fila gli assessori di Regione Lombardia, allo Sport e al Turismo, Lara Magoni, e alla sicurezza Riccardo De Corato; per il comune la vicesindaca Anna Scavuzzo e gli assessori alle Politiche Sociali, Pierfrancesco Majorino e alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici, Roberta Cocco; il parlamentare del pd Mattia Mor e quello di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza. Dopo aver stappato la bottiglia di champagne di rito è partito un applauso. Coreografie sono state organizzate dagli oratori della città. In piazza erano presenti circa 200 persone, quindi è partito un coro "Milano, Milano".

Fascino e sostenibilità, ecco Milano-Cortina 2026

La combinazione tra dinamismo della metropoli e fascino delle Dolomiti è una delle chiavi che hanno aperto la porta del successo alla candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 2026 (6-22 febbraio e 6-15 marzo). Un progetto che punta sulla sostenibilità, con costi stimati per 1.3 miliardi di euro (400 milioni a carico del Cio), con ricadute economiche positive sul Pil per 2.3 miliardi secondo uno studio de La Sapienza, con possibilità di ricavi fino a 3 miliardi di euro secondo un'analisi della Bocconi.

I Giochi saranno spalmati su quattro 'cluster' fra Lombardia,Veneto e le province di Trento e Bolzano: Milano, Valtellina,Cortina e Val di Fiemme. La cerimonia di apertura davanti agli80 mila spettatori di San Siro sarebbe la più partecipata nella storia dei Giochi invernali insieme a Pechino 2022. Quella di chiusura invece andrà in scena nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona, sito patrimonio dell'Unesco. Il 93% delle 14 sedi di gara è già esistente (10, di cui 4 saranno ristrutturate) o temporanea (3), solo una andrà costruita da zero (da investitori privati): è il PalaItalia Santa Giulia (15mila spettatori) per l'hockey, destinato dopo i Giochi a diventare spazio polifunzionale. Affiancato dall'Arena Hockey Milano, impianto chiuso nel 2010 che verrà ristrutturata con 7mila posti. Le gare di pattinaggio di figura e Short Track si terranno al Forum Mediolanum.

In Valtellina le medaglie dello sci alpino maschile saranno assegnate sulla pista Stelvio di Bormio, una delle più spettacolari al mondo, con un impianto di illuminazione che consente di gareggiare in notturna. Per lo sci alpino femminile è prevista un'altra sede, a Cortina, sulla Tofane. La Perla delle Dolomiti sarà anche sede del curling allo Stadio Olimpico (ristrutturato con le tribune in legno originali), di bob, slittino e skeleton allo Sliding Centre E. Monti. Per il biathlon c'è la Sudtirol Arena di Anterselva. Snowboard e feestyle in scena in tre sedi a Livigno(Carosello 3000, Sitas-Tagliede, Mottolino). In Val di Fiemme il pattinaggio di velocità sarà protagonista sulla pista di Piné, per cui c'è un progetto la copertura completa che ne farà la struttura più alta d'Europa (1.030 metri sul mare). A Tesero è destinato lo sci di fondo. Per il salto con gli sci ci sono i trampolini di Predazzo, con una cornice spettacolare. Le Medal Plazas verrebbero allestite in piazza Duomo a Milano e a Cortina.

Atleti e tecnici alloggeranno in 6 villaggi olimpici,in media a 20 minuti dalle sedi di gara (5.670 posti letto): uno a Milano (da costruire allo scalo dismesso di Porta Romana), due temporanei a Cortina e Livigno, e tre in hotel già esistenti.Adiacente al villaggio di Cortina, il Mountain Media Centre, a cui si aggiunge il Media Centre milanese della Fiera di Rho-Pero.

I Giochi 2026 puntano anche alla sostenibilità ambientale,con l'impegno a riciclare il 100% dei rifiuti urbani e l'80%degli imballaggi, il divieto di incarti e confezioni monouso per cibi e bevande nonché con la scelta di materiali per il mantenimento del ghiaccio con meno ammoniaca, e l'utilizzo di pannelli solari per l'alimentazione degli impianti per la neve artificiale.