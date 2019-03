Parigi 2024 Sono sport olimpici breakdancing, surf, arrampicata e skateboard Nuove gare e nuove medaglie

Le Olimpiadi si ringiovaniscono e vanno al passo con i tempi. Il comitato esecutivo del Cio ha infatti accettato la proposta della commissione del programma olimpico per i Giochi di Parigi 2024, ammettendo come nuovi sport breakdancing, surf, arrampicata e skateboard. "Tutti e quattro questi sport sono chiaramente in linea con l'Agenda 2020 olimpica - ha detto il presidente del Cio Thomas Bach - e contribuiscono a rendere il programma dei Giochi olimpici più equilibrato, più giovane e più urban e offrono l'opportunità di entrare in contatto con la giovane generazione". "In attesa dell'esito della Sessione Cio, è importante notare che gli sport saranno inclusi provvisoriamente. La decisione finale dovrebbe essere presa solo alla fine del 2020"."Quando abbiamo preso in considerazione nuovi sport per la nostra proposta - ha detto il presidente del comitato di Parigi 2024 Tony Estanguet - abbiamo seguito tre principi: sostenibilità, sport che parlano ai giovani e che riflettono l'identità di Parigi 2024". L’obiettivo è stato dunque quello di scegliere sport popolari, che fossero inclusivi, accessibili e promuovessero la creatività e fossero complementari al programma sportivo esistente. “Crediamo che questi quattro sport - ha concluso Estanguet - siano un'opportunità per portare nuovo pubblico ai Giochi Olimpici".Breakdancing e l'arrampicata sportiva sono apparsi come eventi “a medaglia” ai Giochi Olimpici della Gioventù di Buenos Aires 2018, mentre lo skateboard, l'arrampicata sportiva e il surf faranno il loro debutto nel programma olimpionico di Tokyo.