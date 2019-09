Cucina creativa Olive, vino, tonno e caffè aromatizzati alla cannabis: arrestato chef nel Catanese Le etichette dei prodotti vanno dalle 'Santa Caterina SballOlives' alla bottiglia di vino 'Kannamang'

A metterlo nei guai, oltre alle piante di cannabis che coltivava, sono state le olive, il tonno, il vino e il caffè aromatizzati alla marijuana. Un noto chef siciliano 50enne è stato arrestato dai carabinieri e poi rimesso in libertà in attesa del processo, perché nella sua abitazione a Trecastagni, nel Catanese, sono state trovate due piante di cannabis alte 2,5 metri e mezzo chilo di infiorescenze di canapa indiana in barattoli.Di fronte all'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lo chef si è difeso dichiarandosi un "consulente agroalimentare della cucina mediterranea del terzo millennio" alla ricerca di nuovi gusti e aromi.I militari sono stati attratti dalle etichette 'Santa Caterina SballOlives', poste su un contenitore di olive trattate alla marijuana e su una bottiglia di vino 'Kannamang' trovate nella residenza del cuoco, alle pendici dell'Etna. E con altrettanta sorpresa hanno trovato caffè e tonno aromatizzati alla cannabis.Lo chef era stato inizialmente posto ai domiciliari, dopo la convalida dell'arresto è libero in attesa di essere processato.Il cuoco ha collaborato con progetti teatrali, in qualità di 'scenografo gastronomico'. E a teatro ha portato in scena 'Ricette immorali e cibi afrodisiaci', pièce in cui unisce la tematica della cucina a quella della sensualità. Numerose le sue apparizioni in programmi di cucina della tv italiana e di network stranieri e le sue interviste.