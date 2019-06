Salute Omeopatia e dolore, dati falsati: Scientific Reports ritira un articolo La decisione della prestigiosa rivista dopo la segnalazione di ricercatori italiani

E' stato ritirato dalla rivista Scientific Reports, perché i dati che presentava erano "falsati", un articolo che sosteneva l'efficacia terapeutica dell'omeopatia per il controllo del dolore, pubblicato nel settembre 2018, e che aveva avuto una certa eco sulla stampa italiana ed estera.La decisione è arrivata dopo l'iniziativa di un gruppo di ricercatori italiani, con il biochimico Andrea Benelli, dell'università Sapienza di Roma, il farmacologo Silvio Garattini e il biologo Enrico Bucci, della Temple University. Lo rendono noto gli stessi ricercatori.La rivista scientifica Nature aveva già parlato, in un articolo dell'ottobre 2018, dell'acceso dibattito scaturito in Italia dalla ricerca sugli effetti dei trattamenti omeopatici per alleviare il dolore nei ratti, con diversi ricercatori che avevano sollevato dubbi in merito. Gli autori dello studio, tra cui il farmacologo indiano Chandragouda Patil, avevano ammesso la presenza di errori ma sostenuto la validità delle conclusioni generali e avevano comunque parlato di risultati preliminari in vista di ulteriori studi.