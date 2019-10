L'accusa per Fabio Manduca è di omicidio volontario Omicidio Belardinelli, ultrà nega: "Non sono stato io a investirlo" Il suo arresto è scattato venerdì scorso, a circa 10 mesi dalla guerriglia tra ultrà che portò alla morte di Belardinelli

"Non sono stato io a investire Daniele Belardinelli. Guidavo la macchina ma al momento degli scontri mi sono limitato a seguire la volante della polizia giunta sul posto". Si è difeso così Fabio Manduca, il 39enne in carcere da venerdì scorso con l'accusa di aver travolto e ucciso, mentre era alla guida della sua auto, il tifoso del Varese Daniele Belardinelli durante gli scontri tra ultrà scoppiati poco lontano dallo stadio di San Siro il 26 dicembre scorso prima della partita di campionato tra Inter e Napoli.Nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano Guido Salvini, l'uomo (che ha una dozzina di precedenti penali per associazione a delinquere, truffa, ricettazione, furto e lesioni) ha in pratica respinto tutte le accuse, proclamandosi completamente estraneo. Manduca ha perfino negato di tifare Napoli, arrivando a definirsi un simpatizzante dell'Inter: "Non sono un vero ultrà. Mi piace l'Inter, tanto che avevo fatto la tessera il 23 dicembre. Sono andato anche a Barcellona a seguire i nerazzurri". Quanto alle altre quattro persone che si trovavano in auto con lui, Manduca ha ammesso di conoscere soltanto Giancarlo Franco, fratello di Vincenzo Franco, ritenuto uno dei leader del gruppo ultrà "Mastiffs" della curva partenopea. "Gli altri 3 - ha fatto mettere a verbale il 39enne - li avevo conosciuti quella stessa mattina".Manduca è accusato di omicidio volontario. Il suo arresto è scattato venerdì scorso, a circa 10 mesi dalla guerriglia tra ultrà che portò alla morte di Belardinelli, soprannominato "Dede" e leader del gruppo di estrema destra "Blood and Honour" della curva del Varese la cui tifoseria è gemellata con quella interista. Gli inquirenti della Digos di Milano coordinati dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri sono risaliti a lui dopo una lunga e complessa indagine basata soprattutto sull'analisi di intercettazioni telefoniche e ambientali e sull'esame delle immagini di sorveglianza delle (poche) telecamere di sorveglianza della zona. Video dove si vede un gruppo di ultrà interisti che lancia l'assalto alla "carovana" di auto di tifosi partenopei che stava percorrendo via Novara, a circa due chilometri di distanza dallo stadio Meazza.Negli atti di indagine ci sono diversi filmati che riprendono l'auto di Manduca, una Ranault Kadjar, durante gli scontri, ma manca la scena dell'investimento. E' invece un'intercettazione telefonica a incastrare Manduca, secondo gli inquirenti milanesi: "Ma quale omicidio, si è buttato lui sotto l'auto", afferma il 39enne al telefono con un amico.