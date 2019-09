ITALIA

2019/09/12 18:17

La ragazza era scomparsa il 25 agosto Elisa è morta per soffocamento. L'autopsia conferma che la giovane donna è stata strangolata Il cadavere di Elisa Pomarelli, 28 anni, era stato sepolto in un bosco nel comune di Gropparello. Sarebbe stata strangolata al culmine di una lite perché, secondo gli inquirenti, non voleva più frequentare il suo presunto assassino. Dall'esame del medico legale non sarebbero state trovate tracce o segni riconducibili ad altri atti di violenza

Dall'esame del medico legale non sarebbero state trovate tracce o segni riconducibili ad altri atti di violenza. La Procura di Piacenza ha inoltre nominato un perito entomologo per stabilire, in base alle tracce di terreno, se il cadavere della giovane sia stato spostato da un posto all'altro nel periodo intercorso fra il delitto e il ritrovamento dopo 13 giorni.



Sebastiani era stato indagato per omicidio e per occultamento di cadavere dell'amica Elisa Pomarelli, impiegata di 28 anni. Un'ipotesi di reato mirata anche a svolgere alcuni accertamenti irripetibili nei giorni scorsi. L'uomo è stato individuato dai carabinieri dopo giorni di ricerche e di attività di polizia giudiziaria.



