Il caso del ricercatore italiano torturato e ucciso nel 2016 Fico: omicidio Regeni unico tema dell'incontro con Al Sisi, no a tempi biblici Il presidente della Camera: sono al Cairo perché siamo in una fase di stallo

Condividi

L'omicidio di Giulio Regeni è stato al centro del colloqio al Cairo tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il presidente egiziano Al Sisi. "Ho appena finito l'incontro con il presidente Al Sisi e c'è stato solo un punto all'ordine del giorno che è la questione di Giulio Regeni. Sono venuto qui perché siamo a un punto di stallo. Le due procure hanno lavorato insieme, la procura di Roma ha fatto un lavoro eccezionale e ha indizi, elementi e novità importanti e ha consegnato tutto alla procura del Cairo, però ho detto al presidente Al Sisi, nell'autonomia delle magistrature, che stiamo a un punto di stallo. Io spero che ci siano soluzioni immediate e che inizi un vero processo".Così Fico dopo aver incontrato Abdel Fattah Al-Sisi al Cairo. "Bene le parole bene gli impegni ma adesso devono seguire i fatti", ha aggiunto Fico. "Il mio messaggio credo sia stato chiaro: è tutto importante, la stabilizzazione dell'area è fondamentale, ma siamo a qui a dire che noi vogliamo dei passi avanti nel caso di Giulio Regeni, in tempi rapidi e non in tempi biblici".