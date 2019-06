Omicidio nel Comasco: arrestato un uomo di 47 anni La tragedia a Veniano, in provincia di Como. La vittima, un ragazzo di origine olandese, era rimasto coinvolto in una lite per futili motivi. L'aggressore è stato incastrato dalla videosorveglianza e ha confessato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri per la morte di Hans Junior Krupe, il giovane ucciso a coltellate ieri sera alla festa di Veniano (Como).L'uomo è la persona interrogata durante la notte dai militari.Il giovane ventenne, di origine olandese, è stato colpito da una coltellata alla schiena, durante una lite scoppiata per futili motivi (questa è l'ipotesi più avvalorata ma si continua a indagare). E' accaduto ieri in tarda serata mentre era in corso la festa del paese, a Veniano (Como).Secondo quanto riporta il Giornale di Como, sarebbe stato accoltellato proprio nel parco del Municipio dove era in corso la 31esima edizione del Giugno Venianese. Portato d'urgenza in ospedale il giovane sarebbe poi morto per un arresto cardiaco.