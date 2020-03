Il briefing a Ginevra Oms: "Il virus si può contenere. Ancora non è pandemia" Più di 3mila morti, oltre 89mila contagiati. In Cina primo caso di contagio dall'Italia. Primo contagio a New York

"Nelle ultime 24 ore ci sono stati quasi 9 volte più casi di Covid-19 segnalati all'estero che all'interno della Cina. Le epidemie nella Repubblica di Corea, in Italia, in Iran e in Giappone sono la nostra più grande preoccupazione". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing quotidiano a Ginevra."Questo virus è unico e ha caratteristiche uniche, non è l'influenza. Siamo in un territorio incerto, non avevamo mai visto prima un virus respiratorio trasmesso a livello di comunità, ma che può essere contenuto con misure specifiche. Se fosse stato influenza, non sarebbe stato possibile farlo. Il contenimento deve rimanere la priorità principale", ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità."Il numero di casi di Covid-19 continua a calare in Cina. Ieri, Pechino ha riportato 206 casi all'Oms, il dato più basso dal 22 gennaio. Solo otto casi sono stati registrati fuori dalla provincia di Hubei. Fuori dalla Cina, un totale di 8739 è stato registrato in 61 Paesi, con 127 decessi", ha aggiunto."Dobbiamo vedere in prospettiva: dei casi globali, il 90% è in Cina, soprattutto in Hubei, e dei casi fuori dalla Cina l'81% si registra in 4 Paesi. Quanto al resto dei paesi toccati, molti hanno riportato una decina di casi, e alcuni solo uno. Sappiamo che le persone sono preoccupate: ci si chiede se il virus si diffonderà nella propria comunità, se i propri figli sono al sicuro. Sì, ci sono quasi 90 mila casi e oltre 3 mila morti in 66 Paesi, ma se vediamo bene la situazione, alcuni hanno poche decine di casi, alcuni solo uno, e solo 4 o 5 Paesi hanno oltre 100 casi. Non è una strada a senso unico, possiamo respingere il coronavirus", ha aggiunto."Contenere il Covid19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. con misure precoci e aggressive, possono interrompere la trasmissione", ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Stiamo monitorando la situazione ogni momento di ogni giorno e analizzando i dati - ha aggiunto -. l'Oms non esiterà a descrivere questo coronavirus come una pandemia se questo è ciò che i dati suggeriranno".Le morti nel mondo causate dal nuovo coronavirus hanno superato le 3.000 unità, fino a raggiungere quota 3.038, con l'infezione estesa ormai a 66 Paesi "Il rischio associato all'infezione Covid-19 per le persone di Europa e Spazio economico europeo e nel Regno Unito è attualmente considerato da moderato a elevato, in base alla probabilità di trasmissione e all'impatto della malattia". E' la valutazione appena aggiornata dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), sulla base dell'andamento dell'epidemia nel vecchio continente. Fino a oggi, la valutazione dell'Ecdc considerava il rischio "basso".L'Ecdc fornisce anche gli ultimi dati, aggiornati a questa mattina alle ore 8:00: sono 89.068 casi di Covid-19 nel mondo. Di questi, circa 9.000 casi sono stati riportati al di fuori dalla Cina, in 66 Paesi. In Europa e nello Spazio economico europeo e nel Regno Unito, San Marino, Monaco e Svizzera, sono stati riportati 2.199 casi, con 38 morti. In Italia è stato registrato il 75% di questi casi (1.689) e il 92% delle morti (35).Il capo degli affari umanitari dell'Onu, Mark Lowcock, ha svincolato oggi 15 milioni di dollari dal Central emergency response fund (Cerf) per contribuire a finanziare gli sforzi globali per contenere il coronavirus. Lo comunica il Palazzo di vetro. Il finanziamento è stato erogato a Oms e Unicef per attività essenziali tra cui il monitoraggio della diffusione del virus, lo studio dei casi e il funzionamento dei laboratori nazionali.La provincia cinese orientale dello Zhejiang segna il primo caso di "contagio di ritorno" del coronavirus dall'Italia, dopo quelli quasi tutti legati all'Iran di Pechino, del Guangdong e della regione autonoma Ningxia Hui. La commissione sanitaria locale, scrive il Global Times, ha riferito che la positività ai test è maturata ieri: Wang, questo il cognome della donna di 31 anni, era rientrata da Milano a Qingtian, contea della Zhejiang, il 28 febbraio. La paziente ha preso medicine dal 16 febbraio ai primi sintomi di febbre, tosse e diarrea.Il numero delle persone contagiate da coronavirus in Francia è salito a 191 casi, ha annunciato il direttore generale della sanità, Jerome Salomon, precisando che si registra "una aumento di 61 casi rispetto a ieri", quando il bilancio era di 130 contagiati e 2 morti. Le vittime sono salite a tre, ha aggiunto Salomon, con la morte di "una donna di 89 anni sulla quale la diagnosi di coronavirus è stata effettuata post mortem".I dipendenti del museo del Louvre a Parigi hanno deciso per il secondo giorno consecutivo di astenersi dal lavoro a causa dell'epidemia di coronavirus. Il sito del museo non riporta alcuna informazione mentre l'account twitter si limita a precisare che il museo "per il momento non può aprire". Il contratto consente ai dipendenti del museo più visitato al mondo di non lavorare nel caso in cui "la loro vita o la loro salute sia in pericolo grave o imminente". Il direttore generale del Museo del Louvre Maxence Langlois Berthelot ha dichiarato che la chiusura del museo non è necessaria dato che sono state adottate tutte le misure utili a garantire la sicurezza di visitatori e dipendenti. La sindaca di Parigi, Anne Hildago, ha precisato questa mattina che la Tour Eiffel sarebbe rimasta aperta.Il presidente francese Emmanuel Macron ha annullato tutti gli impegni che aveva in agenda in settimana per concentrarsi sull'emergenza coronavirus. Lo ha reso noto l'Eliseo.Un turista italiano è risultato positivo al coronavirus a Jaipur, in Rajasthan. Lo riferisce la stampa indiana, precisando che i campioni sono stati inviati per conferma al National Institute of Virology a Pune. Secondo il ministro della Salute locale, Raghu Sharma, inizialmente i tamponi avevano dato esito negativo, sabato scorso, ma a un secondo controllo era risultato positivo.Negli Usa si registra il secondo decesso nello stato di Washington e il primo caso a New York.Lo stato della Florida ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria dopo che sono stati rilevati i primi due casi di coronavirus. Si tratta di due persone tra cui - spiegano le autorità locali - una che ha viaggiato in Italia."Abbiamo chiesto alle aziende farmaceutiche di accelerare il lavoro per il vaccino contro il coronavirus", ha detto Donald Trump alla Casa Bianca, dove oggi riceve i rappresentanti delle maggiori case farmaceutiche.Il Belgio ha registrato oggi sei nuovi casi di Coronavirus sul suo territorio, che portano il totale delle persone risultate positive al Covid-19 nel Paese a otto. Lo ha annunciato la ministra della Sanità, Maggie De Block. Le sei persone contagiate, che hanno effettuato il test durante il fine settimana, erano rientrate in Belgio dalle regioni a rischio del Nord Italia, secondo quanto riporta il quotidiano La Libre Belgique.Sono saliti a diciotto i casi di coronavirus nei Paesi Bassi. Lo riportano i media locali citando l'Agenzia nazionale per la salute pubblica, che ha confermato l'esistenza di otto nuovi casi. Quasi tutte le persone risultate positive al virus sono state nel Nord Italia o sono parenti di persone precedentemente infette. Uno dei nuovi contagiati è un uomo senza alcun legame con gli altri pazienti che potrebbe aver contratto il virus durante una trasferta in Germania per partecipare a una fiera.Un membro del Consiglio dell'organismo di consiglio della Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, è morto dopo aver contratto il coronavirus. Lo ha riferito la tv di Stato iraniana spiegando che Mohammad Mirmohammad aveva 71 anni.Primo caso di coronavirus registrato in Giordania. Secondo l'agenzia giordana Petra, si tratta di un cittadino del regno hashemita tornato due settimane fa dall'Italia. L'uomo è in "isolamento" nella sua abitazione. Le autorità di Amman hanno anche dato notizia di un secondo caso sospetto.Due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati oggi in Israele, secondo gli aggiornamenti del ministero della sanità. Si tratta - ha precisato - di due israeliani giunti dall'Italia rispettivamente il 25 e il 26 febbraio. Entrambi sono stati posti in isolamento. Con loro sale a 12 il numero complessivo di casi di coronavirus in Israele. Uno di essi, un ex passeggero della Diamond Princess, è stato nel frattempo dimesso dal centro medico Sheba di Tel Aviv perché guarito.La Tunisia annuncia il primo caso di coronavirus nel paese. Si tratta, ha spiegato il ministro della sanità Abdellatif Mekki, di un tunisino quarantenne tornato dall'Italia in traghetto il 27 febbraio scorso. I primi sintomi sono apparsi due giorni dopo, ha detto il ministro assicurando che il paziente è in isolamento e sia lui che la sua famiglia si trovano in sicurezza, senza aggiungere ulteriori dettagli.Due nuovi casi di Covid-19 sono stati identificati in India, uno a Delhi, l'altro in Telangana.Il paziente di Delhi, riferisce un comunicato diffuso poco fadal ministero della Salute indiano, è stato recentemente in Italia, l'altro arriverebbe da Dubai. "Entrambi sono in condizioni stabili e vengono tenuti sotto stretto controllo",assicura il ministero. I casi accertati in India sinora sono cinque: uno dei tre studenti ammalati in Kerala è stato dimesso perché guarito, gli altri due stanno meglio.Un cittadino russo, rientrato recentemente dall'Italia, è risultato positivo al nuovo coronavirus, il primo a Mosca. Lo riporta la Tass citando il centro operativo russo per contrastare il virus. Secondo un portavoce del centro, la persona risultata positiva avrebbe contratto il virus "in forma blanda". Secondo Ria Novosti, l'uomo sarebbe ricoverato in un ospedale di Mosca.Si prolunga il blocco del calcio svizzero a causa dell'emergenza coronavirus. La Lega elvetica, dopo aver sospeso le gare previste nell'ultimo weekend, ha prolungato l'interruzione delle attività fino al 23 marzo. Rinviate dunque a data da destinarsi anche la 25a, 26a e 27a giornata dei primi due campionati, anche alla luce della decisione del governo di vietare fino al 15 tutte le manifestazioni che coinvolgono oltre le mille persone. Bocciata per motivi economici e vista anche la disponibilità di date per effettuare i recuperi l'ipotesi di giocare a porte chiuse.