2.361 morti e quasi 78.000 contagiati nel mondo Coronavirus, Oms: "Preoccupa il numero di casi fuori della Cina" Il briefing dell'Organizzazione mondiale della sanità

Condividi

L'aumento dei casi di contagio da nuovo coronavirus al di fuori della Cina è diventato motivo di preoccupazione per l'Oms: lo ha ripetuto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo giornaliero briefing con la stampa. "Anche se il numero totale di casi al di fuori della Cina rimane relativamente piccolo, siamo preoccupati per il numero di casi senza un chiaro collegamento epidemiologico, come la storia di un viaggio in Cina o il contatto con un caso confermato". L'Oms e' anche preoccupata per l'aumento dei casi in Iran, Corea del Sud e Italia e "per come il virus si stia ora diffondendo in altre parti del mondo". Il direttore generale dell'agenzia Onu ha ribadito che c'e' ancora una possibilita' di contenere il virus, ma -ha ribadito - "la finestra di opportunita' si sta restringendo"."Ogni giorno che passa ne sappiamo un pò di più sul coronavirus e la malattia che provoca. Sappiamo che oltre l'80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà". Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, a un meeting d'emergenza con i ministri della Sanità africani."La Cina ha segnalato 75.569 casi di Covid19 all'Oms, inclusi 2239 decessi. I dati dalla Cina continuano a mostrare un declino dei nuovi casi. Questa è una buona notizia, ma deve essere interpretata con molta cautela. È troppo presto per fare previsioni su questo focolaio". Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, a un meeting d'emergenza con i ministri della Sanità africaniI contagi accertati di Covid-19 nel mondo sono 77.917, di cui 76.291 nella terraferma cinese. I morti 2.361 (2.250 in Cina) e i guariti sono 21.216. E' l'ultimo aggiornamento fornito dalla John Hopkins University. Il conteggio dei morti non comprende ancora il secondo caso italiano, in attesa di conferma del test.I ministri delle Finanze e i governatori del G20 discuteranno un piano d'azione per difendere l'economia globale dall'impatto del coronavirus. Lo si legge in un documento dell'organizzazione del G20 a Riyad, in Arabia saudita, citato dalla France Presse.Fra i temi in cima all'agenda - si legge - "le prospettive economiche globali e le possibili risposte per sostenere la crescita e contrastare i rischi al ribasso".La Corea del Sud ha accertato altri 87 casi di contagio da coronavirus, portando il totale a quota 433: è l'ultimo aggiornamento fornito dalle autorità sanitarie che inasprisce la situazione, visto che il Paese è quello con il maggior numero di casi verificati dopo la Cina. Sale a cinque il bilancio delle vittime in Iran provocate dal coronavirus: una persona che aveva contratto il virus tra 10 nuovi casi di contagio non ce l'ha fatta, ha annunciato oggi il ministero della Sanità del Paese.È salito così a 28 il numero dei contagiati. "Abbiamo dieci nuovi casi confermati di COVID-19", ha detto il portavoce del ministero, Kianoush Jahanpour: "Uno dei nuovi casi sfortunatamente è deceduto".