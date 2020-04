​Oms: siamo lontani dalla fine della pandemia L'Organizzazione Mondiale della sanità avverte: siamo lontani dalla fine della pandemia e preoccupati dai trend in crescita come in Africa. Il mondo avrebbe dovuto ascoltarci con attenzione quando abbiamo lanciato l'allarme sulla Pandemia.

"Siamo lontani dalla fine della pandemia. l'Oms è preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa". Lo ha detto il direttore dell'organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing quotidiano sul coronavirus. "la strada è ancora lunga, siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i paesi. ma il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto quello dei parlamenti", ha sottolineato.. "L'Oms continua ad essere preoccupata delle crescenti tendenze in Africa, Europa orientale, America Latina e alcuni paesi asiatici", ha aggiunto Tedros secondo cui "come in tutte le regioni, i casi e i decessi sono sottostimati nei paesi di queste regioni a causa della bassa capacità di test". Il direttore generale dell'Oms ha sottolineato che "la strada è ancora lunga" e per questo "siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i paesi. Ma - ha concluso - il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto quello dei parlamenti".E poi sull'il dg ha affermato che "Il mondo avrebbe dovuto ascoltarci con attenzione" sul coronavirus, ricordando di aver lanciato l'allarme sul Covid-19 già il 30 gennaio, quando c'erano solo 82 casi registrati fuori dalla Cina, ma non tutti i Paesi hanno prestato attenzione ai suoi consigli.Sulledel virsu "Man mano che le chiusure in Europa si attenuano con il calo del numero di nuovi casi di Covid-19, continuiamo a sollecitare i Paesi a trovare, isolare, testare e trattare tutti i casi e tracciare ogni contatto, per garantire che queste tendenze in calo continuino"."Ci aspettiamo dia immunità ma non sappiamo ancora quanta. La seconda ondata dipende da noi, saranno importanti test sierologici''.E sulla popolazione più fragile "mentre stiamo pagando un caro prezzo per il Covid-19, l'Oms è profondamente preoccupata per l'impatto che la pandemia avrà su altri servizi sanitari, specialmente per iche possono essere a basso rischio di morire o di ammalarsi gravemente per il Covid-19, ma possono essere ad alto rischio per quanto riguarda altre malattie che possono essere evitate dai". "Ci sono ancora oltre 13 milioni di bambini nel mondo che rimangono esclusi dalla vaccinazione e sappiamo che il numero crescerà a causa del Covid-19", ha poi avvertito Ghebreyesus