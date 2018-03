Ong spagnola soccorre oltre 117 migranti: "Inseguiti da pattugliatore libico"

Rescate crítico en aguas iternacionales, a bordo con 117 personas, patrulleras armadas libias acosándonos, Guardia Costera Italiana dando mensajes confusos por radio y empoderando a los libios, (nada por escrito). Además de periodistas vamos a tener que embarcar notarios. pic.twitter.com/OsjJqAnGfq — Oscar Camps (@campsoscar) 15 marzo 2018

Operazione di soccorso critica in acque internazionali da parte della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, intervenuta in aiuto a 117 migranti finiti in mare. Lo fa sapere la stessa organizzazione in un tweet, spiegando che la loro imbarcazione è stata inseguita da un pattugliatore libico armato e lamentando che la Guardia costiera italiana ha fornito messaggi confusi via radio. Proactiva ha fotografato i soccorsi in mare sottolineando che i naufraghi hanno rischiato di morire.