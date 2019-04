New York Onu, Consiglio di sicurezza approva la risoluzione contro gli stupri come arma di guerra

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione contro gli stupri come arma di guerra ma con le modifiche imposte dagli Stati Uniti che avevano minacciato il veto.Washington ha preteso che venisse eliminato ogni riferimento alla salute sessuale e riproduttiva delle vittime degli stupri che in qualche modo sostenesse il ricorso all'aborto.Amal Clooney, avvocato specializzato nella tutela dei diritti umani e moglie della star di Hollywood George Cloney, è intervenuta a Palazzo di Vetro per sostenere la versione originale della risoluzione, presentata dalla Germania, che contemplava assistenza sanitaria per le vittime anche nei centri di pianificazione familiare.