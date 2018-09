New York Onu, Trump ammonisce l'Ue sull'Iran. Macron: non sono d'accordo con il suo metodo Il nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran arriverà a inizio novembre, ha annunciato il presidente americano. Trump ha anche puntato il dito sulla Cina: "Sta interferendo sulle imminenti elezioni del 2018", ha detto intervenendo al consiglio di sicurezza dell'Onu

Per la prima volta, il presidente americano Donald Trump presiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il tema è la lotta alla proliferazione nucleare: ieri Trump ha dedicato gran parte del proprio intervento in Assemblea generale ad attaccare l'Iran.Oggi ha lanciato un monito all'Ue. "Spero che l'Europa si comporti molto bene": così Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva di commentare i tentativi posti in atto dalla Unione europea per bypassare le sanzioni all'Iran. "Vedremo...", ha aggiunto il presidente americano.Chi aggirerà le sanzioni imposte all'Iran "subirà serie conseguenze", ha detto Trump.. "Non dobbiamo mai permettere che un regime come quello dell'Iran abbia armi nucleari", ha poi aggiunto, chiedendo in questo il sostegno di "tutti i membri del Consiglio di sicurezza Onu".Trump ha poi annunciato che le sanzioni americane contro il regime di Teheran saranno varate pienamente entro i primi di novembre.La Cina "cerca di interferire nelle elezioni di metà mandato" negli Stati Uniti, ma non lo permetteremo, dice Donald Trump. "Non vogliono che io vinca, perché sono il primo presidente che abbia sfidato" veramente la Cina, ha aggiunto, avvertendo: "Non vogliamo che interferiscano nelle nostre imminenti elezioni"."Non sono d'accordo sul metodo seguito dal presidente Donald trump sull'Iran. Quello che serve è una strategia comune di lungo termine che garantisca la stabilità della regione. E le basi per nuovi negoziati ci sono", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron intervenendo in Consiglio di sicurezza e sottolineando come finora Teheran "ha rispettato tutte le disposizioni dell'intesa sul nucleare.