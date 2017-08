Nikki Haley: le più dure di sempre Onu approva nuove sanzioni contro Corea del Nord. Cina a Pyongyang: le rispetti, basta provocazioni

United Nations Resolution is the single largest economic sanctions package ever on North Korea. Over one billion dollars in cost to N.K. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017

Dopo i continui e preoccupanti test balistici e il proseguimento del programma nucleare , il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha deciso di imporre nuove sanzioni alla Corea del Nord. Frutto di una sfiancante trattativa tra gli Stati Uniti (promotori) e la Cina (principale partner di Pyongyang), secondo l'ambasciatrice Usa all'ONU Nikki Haley sono "le più dure mai inflitte" e danno ai leader del Paese "la sensazione di privazione cui condannano il loro popolo". E proprio la Cina, con il suo ministro degli Esteri Wang Yi, ha esortato la Corea a "smetterla con le provocazioni" (e gli Stati Uniti a fermare le crescenti tensioni).Sono arrivate all'unanimità, contenute nella risoluzione 2371 . Si tratta di fatto di un forte blocco alle esportazioni ferro, minerali di ferro, piombo, minerali di piombo, carbone e pescato che secondo gli analisti vale un miliardo di dollari, circa un terzo del totale attuale. E ancora: due banche, alcune società e alti funzionari non potranno né uscire dal Paese né fare operazioni commerciali all'estero.Oggi i ministro degli Esteri del due Paesi dovrebbero discutere delle sanzioni a Manila, a margine di un vertice Asean. La Cina ha chiesto alla Corea del Nord di "prendere decisioni intelligenti sul suo programma nucleare", ha dichiarato Wang Yi. E ha aggiunto che le sanzioni sono "una risposta necessaria" agli esperimenti nucleari di Pyongyang e dovranno servire a "bloccare in maniera effettiva il processo di sviluppo delle armi nucleari" da parte del regime.Donald Trump approva l'appoggio di Mosca e Pechino alla risoluzione presentata da Washington all'Onu per aumentare le sanzioni nei confronti della Corea del Nord. Lo fa sapere la Casa Bianca, secondo cui "il presidente apprezza la cooperazione di Cina e Russia per assicurare l'approvazione della risoluzione e continuerà a lavorare con i suoi alleati per incrementare la pressione diplomatica e economica nei confronti della Corea del Nord per mettere fine alla sua condotta minacciosa e destabilizzante". Lui stesso ha riassunto tutto questo in un tweet insolitamente asciutto.