A bordo condizioni igienico sanitarie molto precarie Open Arms, ancora stallo a Lampedusa: sbarcati in 13 per cure mediche urgenti La Ong su Twitter: "Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L'umanità lo impone". Sindaco Lampedusa: "Ridicolo farli scendere con il contagocce". Ue: in contatto con Paesi membri per trovare soluzione. Conte: "Sei paesi pronti ad accogliere i migranti"

UPDATE

Autorizzata evacuazione urgente a Lampedusa di 5 persone per cause psicologiche, con loro i familiari.

Continuiamo a non avere autorizzazione per sbarco delle altre persone a bordo.

Questa sarà la loro quindicesima notte.

Il diritto sta morendo. pic.twitter.com/sHw8rEauiz — Open Arms IT (@openarms_it) August 15, 2019