Migranti Open Arms: la nave "Golfo azzurro" sequestrata per 2 ore dalla Guardia costiera libica Il sequestro sarebbe avvenuto in acque internazionali

Condividi

L' organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms ha fatto sapere tramite i suoi profili social che la sua nave "Golfo Azzurro" è stata sequestrata per due ore da guardacoste libici in acque internazionali e costretta, sotto la minaccia delle armi, a dirigersi in acque libiche. "Golfo Azzurro liberato naviga verso nord - scrive la ong nell'ultimo messaggio sui social -. Quasi due ore sequestrati sotto severe minacce e ordini dei guardacoste libici".La Proactiva, con sede a Barcellona, è una delle 5 ong che hanno aderito al codice di condotta voluto dal Viminale.Nel primo messaggio, postato intorno alle 19, l'organizzazione scriveva che "la nave Golfo Azzurro si trova sotto sequestro in acque internazionali da parte di guardacoste libici", precisando di essere stati "costretti a seguirli in acque libiche, minacciano di spararci se non eseguiamo gli ordini".Sul profilo Twitter di Proactiva Open Arms si riporta di altri episodi di tensione con la Guardia costiera libica. In un video datato 9 agosto è registrata la conversazione tra i guardacoste e la "Golfo Azzurro", durante la quale sono stati anche sparati dei colpi in aria.E' dal 2016 che la nave di Proactiva solca il Mediterraneo. Da allora ha salvato circa 18mila persone."Non vogliamo sospendere le nostre attività, non abbiamo nessuna notifica ufficiale, e quindi continuiamo". Così al telefono con Rainews 24 Laura Lanuza, portavoce della Ong Proactiva Open Arms, che si occupa di migranti e di aiuto ai rifugiati.