Roma Open Bnl di tennis: Nadal primo finalista, Djokovic ko In serata l'altra semifinale tra il campione uscente del Foro Italico Zverev e il croato Cilic

Dopo un primo set spettacolare, Rafa Nadal liquida la pratica Novak Djokovic in un'ora e 56 minuti di gioco con il punteggio di 7-6(4) 6-3 e si qualifica per la finale degli Internazionali Bnl d'Italia dove andrà a caccia del suo ottavo titolo sulla terra rossa di Roma.Lo spagnolo attende ora di conoscere lo sfidante di domani, che uscirà dalla sfida serale tra il campione uscente del Foro Italico Zverev e il croato Cilic.La campionessa in carica Elina Svitolina è invece la prima finalista tra le donne. L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha superato l'estone Anett Kontaveit, numero 26 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 14 minuti.Svitolina affronterà la vincente dell'altra semifinale, tra Halep e Sharapova.