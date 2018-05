Roma Open Bnl di tennis: finali Nadal-Zverev e Svitolina-Halep

Definite le finali degli Internazionali Bnl d'Italia al Foro Italico. Dopo un primo set spettacolare, Rafa Nadal liquida la pratica Novak Djokovic in un'ora e 56 minuti di gioco con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 e si qualifica per la finale dove andrà a caccia del suo ottavo titolo sulla terra rossa di Roma.Sarà Alexander Zverev ad affrontare Rafa Nadal nella finale. Il tedesco, campione in carica e numero due del seeding, ha battuto in due set con il punteggio di 7-6 (13), 7-5, in poco più di due ore di gioco, il croato Marin Cilic, quarta testa di serie.La campionessa in carica Elina Svitolina è invece la prima finalista tra le donne. L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha superato l'estone Anett Kontaveit, numero 26 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 14 minuti.Svitolina affronterà la vincente dell'altra semifinale, Simona Halep, che ha superato Maria Sharapova con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Sarà dunque un remake della finale dello scorso anno, quando si impose la tennista ucraina.