Policlinico Gemelli di Roma Operato d'urgenza Vittorio Cecchi Gori per una appendicite acuta, sta bene

Operazione d'urgenza nella notte, presso il Policlinico Gemelli di Roma, per Vittorio Cecchi Gori a causa di una appendicite acuta con peritonite: l'intervento, informa il nosocomio, è andato bene e al momento le condizioni del paziente sono stabili e il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione dalla terapia intensiva post chirurgica.Due giorni fa, Cecchi Gori è stato condannato a un maxi risarcimento come unico responsabile del dissesto finanziario che portò al fallimento della Fiorentina, a 17 anni dal crac della società viola. Il tribunale civile di Firenze ha condannato l'ex patron a pagare oltre 19 milioni di euro di danni nell'ambito della causa per responsabilità nell'amministrazione della vecchia società, promossa dalla curatela fallimentare. Cecchi Gori, già condannato in sede penale, per gli stessi fatti, a 3 anni e 4 mesi per bancarotta, è stato anche condannato a pagare le spese processuali verso la curatela, quantificate in 113 mila euro.