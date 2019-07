Indagini della Digos Operazione 'Matra': nuove perquisizioni, scoperte altre armi da guerra Le armi sono state trovate in una abitazione secondaria di uno degli indagati insieme ad altro materiale di ispirazione fascista e nazista

Condividi

Nuovo sequestro d'armi nell'ambito dell'operazione 'Matra', che nei giorni scorsi ha consentito di sequestrare un missile e un arsenale di armi da guerra . Le armi sono state trovate in una abitazione secondaria di Fabio Del Bergiolo, uno degli indagati, insieme ad altro materiale di ispirazione fascista e nazista. L'uomo, 50enne estremista di destra, è stato arrestato il 15 luglio in un blitz antiterrorismo in Lombardia per il possesso di un arsenale con un missile terra-aria.Il ritrovamento è avvenuto nell'ambito delle ulteriori perquisizioni che la Digos di Torino e gli omologhi uffici di Milano, Novara e Massa Carrara, sotto la direzione della Dcpp-Ucigos, hanno eseguito nei giorni scorsi per risalire la filiera del commercio del materiale già sequestrato.