Oprah Winfrey pensa di candidarsi alla Casa Bianca

Potrebbe essere Oprah Winfrey la sfidante di Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. A riferire alla Cnn che la star americana della tv stia "seriamente pensando" di candidarsi alla Casa Bianca nel 2020 sono due amici della Winfrey, che chiedono l'anonimato, poche ore dopo l'apprezzato discorso della nota conduttrice e attrice alla premiazione dei Golden Globes. Sempre secondo le fonti, alcune persone vicine a lei vicine la stanno spingendo a correre. Anche se ancora Oprah non avrebbe preso alcuna decisione.La campagna elettorale dei democratici per il 2020 inizierà ufficialmente dopo le elezioni di metà mandato del novembre del 2018, ma i potenziali candidati si stanno già muovendo anche con diversi viaggi in Iowa, il primo stato in cui si voterà per le primarie.Già prima del trascinante discorso della regina dei talk show ai Golden Globes, l'aggettivo "presidential" era dilagato su Twitter, con l'hashtag #Oprah2020 che ha fatto trend subito dopo la consegna del primo Cecile B. De Mille Award, l'equivalente dell'Oscar alla carriera, attribuito a una donna afro-americana. "E' in corsa", hanno commentato molti utenti di Twitter mentre Oprah era ancora sul palcoscenico.Tra i fan dell'#OprahforPresident la comica Sarah Silverman che ha sognato su Twitter un ticket Oprah/Michelle. E che dire di John Podhoretz, direttore della rivista neocon "Commentary"?"Si mangerebbe Trump vivo", ha scritto sulla rete di micromessaggi il figlio di Norman Podhoretz, che è anche un columnist del New York Post. Aggiungendo: "Mi piacerebbe vedere un dibattito Melania/Stedman", una allusione alla attuale First Lady e al partner di Oprah, Stedman Graham."Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute anche quando osavano dire la verità sul potere degli uomini. Ma ora il loro tempo è al termine". E' il forte messaggio lanciato dal palco dei Golden Globes da Oprah Winfrey che, in una serata in cui le star si sono vestite in nero in solidarietà con le donne vittime di molestie, ha pronunciato un discorso dai contenuti politici, destinato a rilanciare le voci, che circolano già da tempo, di una candidatura alla Casa Bianca della regina dell'entertainment. "Un nuovo giorno è all'orizzonte", ha detto Oprah, che è stata una delle principali sostenitrici di Barack Obama di cui è amica personale, nella chiusura del suo discorso, durante il quale ha citato attiviste per i diritti civili, come Rosa Parks e Recy Taylor, afroamericana dell'Alabama che nel 1944 lottò per aver giustizia dopo essere stata violentata, scomparsa il mese scorso all'età di 97 anni. "E quando il nuovo giorno finalmente sorgerà, sarà perché tantissime magnifiche donne, molte delle quali sono qui questa sera, ed alcuni uomini fenomenali, avranno lottato duro per fare sì che siano loro i leader che ci porteranno in un'epoca in cui nessuno dovrà di nuovo dire 'me too'", ha concluso riferendosi al movimento di denuncia delle molestie sessuali che si è sviluppato con l'hashtag #metoo.Alla conduttrice, produttrice ed attrice è stato conferito la notte scorsa il Cecil B. DeMille Award, premio alla carriera riservato a personalità di Hollywood che hanno avuto un grandissimo impatto nel mondo delle spettacolo. Judy Garland è stata la prima donna alla quale è stato conferito nel 1962 e Sidney Poitier il primo afroamericano nel 1982. E Winfrey, che è la prima afroamericana a ricevere questo riconoscimento, ha ricordato la sua emozione quando, da bambina, vide Poitier, primo attore afroamericano, ricevere l'Oscar nel 1964: "Non avevo mai visto un nero celebrato in quel modo - ha detto - ho cercato molte volte di spiegare quello che un momento del genere significò per una bambina che guardava la tv da un divano da pochi soldi mentre mia madre tornava a casa, con le ossa rotte per aver pulito le case degli altri". "E non mi sfugge - ha aggiunto Oprah con le lacrime agli occhi - che in questo momento ci sono delle bambine che stanno guardando me, prima donna afroamericana, ricevere questo premio. E' un onore ed un privilegio dividere questa serata con tutte loro".Winfrey ha evitato di citare il presidente Usa, ma ha parlato di "una stampa sotto assedio" con un chiaro riferimento agli attacchi di Trump. "Noi sappiamo come sia la sua insaziabile dedizione a scoprire la verità ad impedirci di chiudere gli occhi di fronte alla corruzione, all'ingiustizia, ai tiranni, ai segreti ed alle bugie", ha detto, affermando di apprezzare la stampa più che mai "mentre cerchiamo di attraversare questo periodo difficile".