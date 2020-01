Arcelor Mittal Ore decisive per Taranto: il tribunale del riesame accoglie il ricorso, ok a proroga uso Afo2

Settimana delicatissima quella che inizia per i lavoratori della ex Ilva di Taranto. È iniziata all'alba di questa mattina una protesta dei lavoratori Usb Ilva in amministrazione straordinaria che hanno occupato i cancelli della raffineria di Taranto situati nella bretella stradale tra l'Ilva e la raffineria, presso il varco mezzi pesanti.La protesta e' scaturita a seguito del mancato finanziamento dell'integrazione salariale per i cassintegrati. Inoltre, i lavoratori del sindacato Usb "chiedono l'immediata convocazione sul DL Taranto per discutere circa le proposte che il sindacato Usb ha presentato".Scongiurato lo spegnimento dell'Altoforno 2 dell'ex Ilva. Il Tribunale del Riesame di Taranto, in sede di appello, ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria,annullando la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l'istanza di proroga dell'uso dell'impianto. L'Afo2 fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l'incidente costato la vita all'operaio 35enne Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente.L'impianto è ritenuto fondamentale per il ciclo produttivo del Siderurgico.Fino ad ora, per ragioni di sicurezza, l'impianto ha mantenuto un livello minimo produttivo di 4.800 tonnellate al giorno. Dall'8 gennaio, invece, le modifiche impiantistiche che saranno implementate, secondo il cronoprogramma del custode giudiziario dell'area a caldo Barbara Valenzano, "non consentiranno la successiva ripresa del normale esercizio dell'Afo2".E il 18 gennaio, con il completamento della fase di abbassamento carica dell'altoforno, dovrebbe iniziare il "colaggio della salamandra", consistente nella foratura del crogiolo e nel colaggio degli ultimi fusi.L'utilizzo dell'Afo2 resta centrale sia nel piano industriale di ArcelorMittal che in quello alternativo del governo. Secondo il giudice Maccagnano, l'Altoforno 2 è ancora pericoloso e la concessione di un ulteriore termine per ottemperare alle prescrizioni violerebbe un "giudicato cautelare".Di diverso avviso sono gli avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci, che per conto dell'Ilva in As hanno sostenuto che, al contrario, occorre altro tempo per ottemperare alle prescrizioni (tra cui l'automazione del campo di colata) e che altri interventi di messa in sicurezza sono stati già realizzati tanto che nell'area dell'impianto in questi 4 anni e mezzo non si sono verificati più incidenti. L'Ilva in As ha già sottoscritto peraltro un contratto con la ditta Paul Wurth per installare alcune attrezzature (due macchine a tappare e due a forare, e due campionatori di temperatura della ghisa).La fermata dell'Afo2, stando a quanto già comunicato dalla multinazionale, avrebbe innanzitutto come conseguenza il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per 3.500 lavoratori (compresi i 1.273 per i quali il 30 dicembre scorso è stata prorogata per altre 13 settimane la Cassa integrazione ordinaria). Ma la decisione dei giudici avrà inevitabilmente riflessi anche sul negoziato tra governo e ArcelorMittal, che entro il 31 gennaio dovranno trovare un accordo vincolante per il rilancio del polo siderurgico tarantino.Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm chiedono l'intervento del premier Giuseppe Conte e dei ministri Nunzia Catalfo (Lavoro) e Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) per ripristinare l'integrazione salariale ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria in cassa integrazione a zero ore. L'integrazione, introdotta da un decreto legge nel 2016 e confermata negli anni successivi, era stata inserita nella bozza del "Milleproroghe" ma poi è scomparsa dal testo pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", e ora in vigore, per un problema, a quanto pare, di mancanza di copertura finanziaria.