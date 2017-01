Padova Orge in canonica: non solo don Andrea,coinvolti anche altri preti. La Curia passa il fascicolo ai pm L'inchiesta si allarga. Gli inquirenti sospettano un giro di prostituzione gestito dal parroco della chiesa di San Lazzaro. Tutto è cominciato dopo la denuncia dell'ex amante del prete ai carabinieri. La perquisizione della canonica ha fatto scoprire una stanza segreta in cui il 'don' conservava sex toys, fruste e video hard celati dietro copertine dedicate alla storia dei Papi. Ieri, le autorità ecclesisatiche hanno consegnato alla procura il fascicolo aperto su di lui la primavera scorsa

Si allarga l’inchiesta sulla parrocchia di San Lazzaro a Padova, al centro di uno scandalo fatto di sesso e orge in canonica e che vede l’ex parroco don Andrea Contin indagato per violenza privata e presunto favoreggiamento della prostituzione. Uno scandalo esploso il 21 dicembre scorso, giorno in cui i carabinieri hanno perquisito la canonica, scoprendo una stanza chiusa a chiave in cui erano conservati oggetti erotici, filmini hard e probabilmente anche registrazioni degli incontri sessuali. Oltre all’ex amante, che ha denunciato il tutto prima alla Curia e poi ai carabinieri, sarebbero poi saltate fuori almeno altre sette donne coinvolte. Si è scoperto anche che don Contin viaggiava spesso e sempre in compagnia femminile. Che utilizzava siti porno per cercare uomini che partecipassero alle orge. E che frequentava luoghi in cui si pratica lo scambio di coppie.La denuncia di 8 pagine firmata dall’ex amante di don Contin coinvolge altri membri della Chiesa. Si tratterebbe di sacerdoti che esercitano il loro ministero nel padovano e che, pur con un ruolo da ‘spalla’, avrebbero partecipato a quegli incontri di gruppo a sfondo sessuale.Questi sacerdoti, non ancora individuati, non rischiano di finire nel registro degli indagati perché non avrebbero pagato per la partecipazione agli incontri sessuali di gruppo. Ma, una volta identificati, saranno sentiti come persone informate dei fatti. La donna che ha fatto la denuncia (in una intervista al Mattino di Padova ha raccontato di avere subito costrizione e violenza da parte di don Contin e ha riferito di prostituzione all’ombra del campanile) ha sempre detto di non aver mai visto passaggio di soldi dagli amanti occasionali a don Andrea. Avrebbe, semmai, avuto la percezione di un guadagno da parte del sacerdote che, in una occasione, le avrebbe detto “in questo modo si possono guadagnare tanti soldi”. E’ stato il tenore di vita dell’uomo, che prima di indossare l’abito talare ha fatto il poliziotto e l’avvocato, a insospettire gli investigatori, a far pensare a un giro di danaro. Un’ipotesi che, se confermata, costituirebbe il reato di favoreggiamento della prostituzione.Nel frattempo, il titolare dell’indagine, il pm Roberto Piccione, ha chiesto un accertamento tecnico irripetibile su chiavette usb, un tablet, uno smartphone, un telefonino di vecchio tipo e un pc tutti sequestrati al ‘don’, oltre a cinque cellulari che Contin aveva messo a disposizione della donna che lo ha denunciato. Si analizzeranno i dvd e le cassette scovate dietro quella porta segreta e celate sotto copertine dedicate alla storia dei Papi. Da queste immagini e dagli sms scambiati tra lui e le donne che gli stavano intorno come dai contatti in rete potrà essere verificata la versione fornita dall’ex amante. La donna, 49 anni, ha spiegato come don Andrea, originario di Busiago di Campo San Martino, fosse pressante e violento nei suoi confronti di fronte alla sua decisione di sottrarsi sia alle pratiche sessuali violente e alle perversioni da lui praticate sia agli incontri sessuali di gruppo o con partner occasionali. Ha raccontato pure di essere stata minacciata con un coltello, quando ha scelto di chiudere con quel rapporto sempre più malato.Ieri mattina, le autorità ecclesiastiche hanno consegnato alla magistratura padovana il fascicolo aperto nella scorsa primavera, quando la donna denunciò i fatti alla Curia. Intanto, don Andrea ha lasciato la parrocchia di San Lazzaro. Si troverebbe in ritiro in un centro per sacerdoti in difficoltà.