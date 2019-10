"In gioco c'è la tenuta della democrazia liberale" Orlando: no a ultimatum al governo sennò si sfascia tutto "Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati" ha detto il vicesegretario del Pd, partecipando alla giornata conclusiva della festa di Dems a Rimini. Renzi: "Orlando agitato forse al Papeete c'è andato lui"

"Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c'è la tenuta della democrazia liberale in questo paese e chi mette in discussione, giocando col fuoco, la tenuta di questo governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale di questo paese". Lo ha detto Andrea Orlando,vicesegretario del Pd, partecipando alla giornata conclusiva della festa di Dems a Rimini."Noi - ha detto Orlando - non vogliamo fare quattro campagne elettorale parallele, noi vogliamo cambiare l'Italia per cambiare l'Italia non si fanno ultimatum, interviste a distanza, non si dice 'devi fare questo altrimenti..." Il vicesegretario dem poi ha precisato: "Noi disinneschiamo il rischio populista e sovranista solo se diamo un segnale, in pochissimi mesi sulla lotta alle diseguaglianze sociali, altrimenti falliamo la nostra missione. Le diseguaglianze sono la benzina che fa andare avanti il motore sovranista. Se qualcuno ha altri disegni lo dica subito, noi non siamo interessati"."Non so cosa i lavoratori abbiano fatto di male agli esponenti di Italia Viva ma la pervicacia con cui si insiste nell'eliminare un provvedimento del genere seppur non ancora definitivo è sospetta e incredibile". A proposito della riduzione del cuneo fiscale Orlando ricorda che "c'è un milione di lavoratori al di sotto della povertà. Quando uno nota che un terzo della busta paga va in tasse per alcuni può essere una disperazione. Queste persone vanno aiutate. Dobbiamo fare in modo che alla fine del mese molte persone ci arrivino meglio", aggiunge.Da Andrea Orlando "non arriva un complimento. Con una battuta potrei dire che Orlando per fare un termine di paragone deve conoscere almeno uno dei due posti. Siccome alla Leopolda non s'è mai visto, viene il dubbio che sia andato qualche volta al Papeete per rilassarsi. Il mio amico Andrea Orlando lo vedo un po' agitato...". ha detto Matteo Renzi a In mezz'ora in più su Rai Tre. "Questi hanno fatto la guerra al Matteo sbagliato. Hanno fatto la guerra a me anziché combattere Salvini. Io e Salvini non siamo la stessa cosa, Orlando non l'ha capito...", dice Renzi. L'ex segretario Pd aggiunge: "Quello che non capisco è che io combatto contro Salvini, e Orlando combatte contro di me". Italia viva vuole destabilizzare il governo? "Non è vero. Se il governo l'ho voluto fare un mese fa,non posso destabilizzarlo oggi, sarebbe schizofrenia" dice il leader di Italia viva. "Il punto è che ad agosto quando Salvini ha chiesto dal Papeete pieni poteri e di andare alle elezioni, io ho pensato che tra andare alle elezioni con il diktat del Papeete, era meglio fare il governo. E' chiaro che per me Salvini è l'avversario ma l'errore che non capisco è che io combatto contro Salvini e Orlando contro di me", ribadisce.