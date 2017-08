Sbarchi Orlando: non c'è un'invasione di migranti. Giusti i provvedimenti del governo Il ministro della Giustizia: le Ong non possono essere il braccio operativo dello Stato

I provvedimenti presi dal governo per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione sono "giusti" e sono stati assunti in maniera collegiale. "Ma comunicativamente dobbiamo stare attenti ad evitare banalizzazioni. Prima di tutto non si deve far passare l'idea che siamo in una emergenza", dice il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a 'In Onda' su La7."Non è vero che c'è un invasione che non ha precedenti nella storia come spesso appare dai media", aggiunge."Non possiamo chiedere alle Ong di essere il braccio operativo dello Stato italiano" ma "si devono rendere conto che l'Italia sta facendo uno sforzo straordinario e che quindi ha anche diritto di capire esattamente come avvengono certe operazioni", afferma il ministro della Giustizia. "Bisogna arrivare a un punto di intesa. Non può essere che uno Stato singolo imponga un atteggiamento alle Ong, ma neanche le Ong posso pensare che in questo momento possano agire come sempre hanno fatto", ha aggiunto."Non darei mai l'idea che ci sia qualche intervento di per sé risolutivo perché se trasmetto questa idea allora questo può portare l'opinione pubblica a una delusione ad una esasperazione", aggiunge Andrea Orlando a proposito delle misure sul soccorso ai migranti e le Ong. "I provvedimenti sono stati assunti collegialmente ma oggi si tratta di capire quali messaggi vogliamo mandare al Paese, di certo non quello secondo cui siamo in emergenza"."Un sindaco non può fare delle provocazioni usando la carta intestata del Comune", spiega il ministro a proposito delle affermazioni della sindaca di Codigoro che nei giorni scorsi ha proposto di aumentare le tasse ai residenti del suo comune che ospitano immigrati. Una posizione "sbagliata e giuridicamente insostenibile", ha aggiunto Orlando che ha pure sottolineato di condividere la posizione espressa dal segretario del partito, Matteo Renzi."Bisogna evitare il binomio sicurezza-immigrazione" e inoltre "non mi piace l'associazione Ong-scafisti", dice poi Andrea Orlando. "Si deve evitare di dire che siccome ci sono delle Ong che non sono deontologicamente specchiate o che agiscono al limite della legalità allora sono tutte così".