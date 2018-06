Mondiali Russia, gruppo H Senegal due volte avanti, ma il Giappone non molla: è 2-2 Gara divertente e spettacolare ad Ekaterinburg: apre Manè, pareggia Inui, nella ripresa africani ancora avanti con Waguè, al 78' pari definitivo dell'ex milanista Honda. Le due squadre restano in piena corsa per gli ottavi

Spettacolare 2-2 ad Ekaterinburg tra Giappone e Senegal, sorprese del gruppo H (sconfitte al debutto Colombia e Polonia), che con quattro punti restano in piena corsa per gli ottavi di finale.Una goffa respinta di pugno di Kawashima (su tiro Sabaly), proprio addosso all’attaccante del Liverpool Manè, regala subito il vantaggio agli africani (11'). I nipponici, inizialmente timorosi e troppo passivi, escono dal guscio e pareggiano con un destro chirurgico di Inui (34'), servito non troppo volontariamente da Nagatomo che converge in area e si allunga (per sua fortuna) il pallone. Al 39’ riscatto del portiere Kawashima, che in uscita nega il raddoppio a Niang (l’attaccante del Toro poteva fare meglio). Gara piacevole e apertissima.Ripresa. Ci provano Osako di testa (facile per N’Diaye) e due volte Niang dalla distanza, al 60’ enorme palla-gol fallita da Osako che liscia clamorosamente il pallone su perfetto assist di Shibazaki. A ruota altra occasionissima per i nipponici (64’): grande contropiede e traversa scheggiata da Inui. E’ invece il Senegal, apparentemente in affanno, a tornare avanti con la botta ravvicinata di Wagué (71’). Finita? Macchè. Il Giappone riordina subito le idee e riemerge ancora, stavolta con l’ex milanista Honda (78’). Pari divertente che fa poche pieghe.