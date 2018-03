Cinema Oscar: trionfa "La forma dell'acqua". Italia vince con sceneggiatura di Ivory per film Guadagnino Ha trionfato il super favorito la "Forma dell'acqua" di Guillermo del Toro, alla 90esima edizione degli Oscar.

Agli Oscar premio come miglior sceneggiatura non originale a James Ivory per 'Chiamami col tuo nome' di Guadagnino. . A quasi novant'anni il maestro americano conquista il suo primo Oscar per il suo adattamento dal romanzo di André Aciman. Sconfitta la Querzola, candidata per la miglior scenografia.Guillermo Del Toro vince il premio Oscar come miglior film e miglior regista. Il film del regista messicano (13 nomination) porta a casa 4 premi per "The Shape of Water - La forma dell'acqua": miglior film, miglior regia, migliore colonna sonora originale, miglior scenografia. Del Toro ha dedicato il successo ai giovani registi in tutto il mondo e alla voglia di sognare e crederci.Nelle altre categorie principali Miglior attrice protagonista Frances McDormand per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri". Miglior attore protagonista Gary Oldman per "L'ora più buia".Nella notte degli Oscar tanto colore. Dopo gli abiti neri che hanno caratterizzato i Golden Globe e dei premi Bafta, in segno di protesta contro le molestie e in difesa delle donne per il movimento Time's Up e Mee Too, sul tappeto rosso si rivedono il bianco e tutte le sfumature di colore. Anche se si torna a parlare della denuncia e del movimento che ad oggi ha raccolto fondi per 20 milioni di dollari a favore delle donne vittime di violenza e molte delle star portano la spilla appuntata sulla scollatura.Sulla passerella che introduce al Dolby Theatre per la serata della 90ma edizione degli Oscar, dominano negli abiti delle star soprattutto tutte le sfumature del rosa - dal pallido al fucsia-, del rosso e del viola in particolare. C'è anche molto bianco,scelto ad esempio da Jane Fonda, che consegnerà quest'anno il premio al miglior attore, e indossa anche la spilla di Time's Up che in tante portano in bella vista. L'ultra violet, che è il colore pantone del 2018, è scelto da molte delle attrici come Ashley Judd, ad esempio. Oppure in sfumature meno accese, come il glicine di Salma Hayek. Ma non mancano neanche il verde e l'indaco, come quello dell'abito di Helen Mirren con gioielli di regale eleganza.Primo oscar italiano per il film di Luca Guadagnino, "Chiamami col tuo nome". James Ivory ha vinto per la miglior sceneggiatura non originale.Oscar per la miglior regia a Guillermo del Toro, per "La forma dell'acqua".Miglior attore è Gary Oldman per L'ora più buia.Frances McDormand ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per il film "Tre manifesti a Ebbing, Missouri".Oscar per la migliore sceneggiatura originale a Jordan Peele per 'Get Out'.Miglior attore non protagonista a SamRockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri.Miglior trucco a Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick per L'ora più buia.Miglior costumi a Mark Bridges per Il filo nascosto.Miglior documentario a Icarus di Bryan Fogel e Dan Cogan.Miglior montaggio sonoro a Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo per Dunkirk."La forma dell'acqua" si aggiudica l'Oscar per la miglior scenografia, incoronando Paul Denham Austerberry, Shane Vieau e Jeff Melvin (questi ultimi due per l'arredamento). Delusa l'Italia, che sperava con Alessandra Querzola,arredatrice di scena di 'Blade Runner 2049', nominata per gli arredi della pellicola di Denis Villeneuve.iglior attrice non protagonista a Allison Janney per Io, Tonya.Il film cileno 'Una donna fantastica', diretto da Sebastian Lelio, ha vinto l'Oscar come miglior film straniero. Nella stessa categoria erano candidati: Corpo e anima, regia di Ildikó Enyedi (Ungheria); L'insulto, regia di Ziad Doueiri (Libano); Loveless (Neljubov), regia di Andrej Zvjagincev (Russia); The Square, regia di Ruben Östlund (Svezia).Miglior cortometraggio animato a Dear Basketball di Glen Keane, Kobe Bryant.Ennesima statuetta per la Disney Pixar, con "Coco" che si è aggiudicato l'Oscar come miglior film d'animazione. "Coco è la prova che l'arte può cambiare e connettere il mondo, e può essere fatto solo quando c'è posto per tutti", ha commentato la produttrice Darla Kay Anderson ritirando l'Oscar.Migliori effetti speciali a a John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover e Gerd Nefzer per Blade Runner 2049.Miglior montaggio a Lee Smith per Dunkirk. E' la terza statuetta finora.Miglior cortometraggio a The Silent Child di Chris Overton e Rachel Shenton.Miglior fotografia a Roger Deakins per Blade Runner 2049.Miglior colonna sonora originale ad Alexandre Desplat per 'La forma dell'acqua'.