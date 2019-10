Norvegia Oslo, un uomo armato ruba un'ambulanza e si lancia sulla folla: fermato dalla polizia Diverse le persone rimaste ferite. Non è ancora chiara l'esatta dinamica degli eventi e non si conosce il movente dell'uomo. Si cerca una donna

Paura ad Oslo, capitale della Norvegia. Un uomo armato ha rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla, ferendo diverse persone. La polizia norvegese è inoltre alla ricerca di una seconda persona coinvolta nell'attacco, precisando che si tratta di una donna dalla pelle chiara, alta più o meno un metro e 65 e con capelli castani leggermente ricci. Indossa una giacca nera e potrebbe essere ubriaca.

L'uomo, che con l'ambulanza ha travolto alcuni pedoni, è stato invece colpito e fermato e non sarebbe in gravi condizioni. Si tratta di un uomo di circa 30 anni. La polizia ha schierato molti agenti armati e un elicottero nella zona in cui è avvenuto l'attacco, un quartiere residenziale nella parte nord della capitale norvegese.

Ancora nessuna ipotesi sulla motivazione del gesto

"Abbiamo il controllo dell'ambulanza che è stata rubata da un uomo armato", ha scritto la polizia su Twitter, "sono stati esplosi spari per fermare il sospettato, che non è gravemente ferito".



Media: travolti coppia e donna con gemelli in passeggino

Le persone travolte sono una coppia di anziani e un donna che spingeva un passeggino, con due gemelli di sette mesi. Lo riportano i media locali, citando fonti mediche e della polizia. Dei due bambini, uno sarebbe rimasto leggermente ferito, mentre dell'altro non si conoscono le condizioni. Entrambi, con la donna che era con loro, sono stati portati in ospedale.