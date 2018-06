Roma Ostia, aggredì reporter: Spada condannato a 6 anni, fu mafia I giudici hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa, così come contestato dalla Procura

Sono stati condannati in primo grado a 6 anni di reclusione Roberto Spada e Ruben Nelson Alvarez del Puerto, ritenuti colpevoli dell'aggressione al giornalista di 'Nemo' Daniele Piervincenzi e al cameraman Edoardo Anselmi a Ostia. Per entrambi è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. I giudici hanno disposto, inoltre, la misura di sicurezza di un anno di libertà vigilata al termine dell'espiazione della pena. La corte ha anche deciso un risarcimento in favore della Federazione nazionale della stampa, Ordine dei giornalisti, Comune di Roma, Regione Lazio e associazione Libera.La Procura di Roma aveva chiesto una condanna ad 8 anni e 9 mesi.Stessa richiesta è stata sollecitata dal pm Giovanni Musarò, per Ruben Nelson Del Puerto, guardaspalla di Spada. I due sono accusati di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso.Quella del 7 novembre del 2017, a Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi è stata "un'aggressione plateale e ostentata", "lucidamente pianificata da Roberto Spada", con la quale il boss ha voluto dare una prova della sua forza sul territorio.Secondo quanto ricostruito dalla procura, Spada all'inizio partecipa all'intervista e si mostra disponibile, perché "vuole dimostrare che non ha paura di una telecamera. Ma quando Piervincenzi continua a fare domande, Spada si accorge che la situazione sta diventando un boomerang. E prova a riequilibrare il prestigio del clan con i metodi violenti che lui conosce meglio"."Se avesse inteso solo picchiare Piervincenzi senza fare cosa plateale e cercare un ritorno in termini di prestigio - sostiene Musarò - Spada lo avrebbe aggredito all'interno della palestra, contando sul fido Rubén Alvez. Invece lo fa in strada, davanti a tutti, e soprattutto davanti alla telecamera, in modo plateale e ostentato. D'altronde, cosa c'è di meglio di una telecamera per acquisire quel tipo di prestigio da parte degli Spada?".