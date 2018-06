Roma Ostia: aggredì reporter, chiesti 8 anni e 9 mesi per Spada

La Procura di Roma ha chiesto una condanna ad 8 anni e 9 mesi per Roberto Spada per l'aggressione ad un giornalista della Rai, Daniele Piervicenzi e al cameraman, Edoardo Anselmi, avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia.Stessa richiesta è stata sollecitata dal pm Giovanni Musarò, per Ruben Nelson Del Puerto, guardaspalla di Spada. I due sono accusati di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso.Quella del 7 novembre del 2017, a Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi è stata "un'aggressione plateale e ostentata", "lucidamente pianificata da Roberto Spada", con la quale il boss ha voluto dare una prova della sua forza sul territorio.Secondo quanto ricostruito dalla procura, Spada all'inizio partecipa all'intervista e si mostra disponibile, perché "vuole dimostrare che non ha paura di una telecamera. Ma quando Piervincenzi continua a fare domande, Spada si accorge che la situazione sta diventando un boomerang. E prova a riequilibrare il prestigio del clan con i metodi violenti che lui conosce meglio"."Se avesse inteso solo picchiare Piervincenzi senza fare cosa plateale e cercare un ritorno in termini di prestigio - sostiene Musarò - Spada lo avrebbe aggredito all'interno della palestra, contando sul fido Rubén Alvez. Invece lo fa in strada, davanti a tutti, e soprattutto davanti alla telecamera, in modo plateale e ostentato. D'altronde, cosa c'è di meglio di una telecamera per acquisire quel tipo di prestigio da parte degli Spada?".