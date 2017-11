In 185.661 chiamati a scegliere guida Ostia al voto per X Municipio, 183 seggi aperti fino alle 23. Ballottaggio 'vigilato'

Al via la consultazione elettorale nel X municipio di Ostia che oggi sceglierà il suo nuovopresidente.A sfidarsi per la poltrona di mini-sindaco del litorale romano sono due donne: Giuliana Di Pillo, del Movimento5 Stelle, e Monica Picca, in corsa per il centrodestra.Le urne, aperte alle sette, chiuderanno alle 23.I 183 seggi, dopo l'aggressione ad un giornalista, che ha portato all'arresto di Roberto Spada, saranno vigilati anche da agenti in borghese, con le forze dell'ordine impegnate a tutto campo per garantire la regolarità del voto e evitare "condizionamenti".Sono chiamati al voto 185.661 cittadini residenti nel X municipio di Roma: 96.179 donne e 88.862 uomini.L'ex circoscrizione esce da circa due anni di commissariamento per infiltrazioni criminali.A guidarla fino ad oggi è stata una commissione prefettizia presieduta da Domenico Vulpiani.Al primo turno ha votato il 36,1% degli aventi diritto: Di Pillo,che il 5 novembre ha incassato il 30,21% delle preferenze, vota al seggio elettorale dei via Delle Rande; Picca, che corre sostenuta da FdI, Lega e Forza Italia e il 5 novembre ha raggiunto il 26,68% dei consensi, vota in via Telemaco Signorini, ad Acilia.