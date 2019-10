E’ caccia a tre italiani Ostia: rapina in casa. Immobilizzate 2 persone Hanno tentato di aprire la cassaforte, non riuscendoci sono fuggiti portando via poche cose. A dare l’allarme un vicino insospettito dai rumori

Condividi

Paura nel pomeriggio di ieri a Roma per una 61enne e per il figlio 24enne, rapinati in casa in pieno giorno da tre malviventi a volto scoperto. È successo alle 17 circa in una casa in via Maria Theodoli, a Ostia.I rapinatori hanno fatto irruzione in casa fingendosi finti poliziotti, e una volta dentro hanno subito immobilizzato il ragazzo con delle fascette di plastica, poi hanno rivolto l'attenzione alla cassaforte dell'appartamento. Ma dopo inutili tentativi di aprirla, i tre, con accento romano, se ne sono andati a mani vuote.La 61enne e il figlio non sono rimasti feriti, per loro solo molto spavento. Sul posto è arrivata la Polizia del commissariato Lido, che procede nelle indagini, chiamata da un vicino che nel frattempo si era insospettito dopo aver sentito dei rumori. Avvisata la Squadra Mobile, nell'appartamento sono intervenuti anche gli uomini della Polizia scientifica.