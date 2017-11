Roma Ostia, tre trombe d'aria in mare: corsa a video e selfie

Condividi

Alcune trombe d'aria sono comparse questa mattina al largo di Ostia, sul litorale romano, destando stupore tra cittadini e turisti a passeggio sul lungomare.Nonostante il vento e il cattivo tempo, una folla di curiosi si è radunata al pontile e in alcuni stabilimenti per una corsa a video e selfie da pubblicare sui social network.Le forze di polizia, impegnate sul litorale in vista dei comizi di questa sera per le elezioni municipali di domenica, hanno invitato le persone ad allontanarsi dalle banchine per maggiore sicurezza.Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile del Campidoglio, l'evento atmosferico legato al maltempo è stato localizzato in lontananza in mare e al momento non risultano né chiamate per richieste di intervento né danni a cose o persone.