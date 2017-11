Roma Ostia, troupe Rai di "Nemo" aggredita da Roberto Spada Orfeo e Maggioni: aggressione inaccettabile

Un frame dell'intervista a Roberto Spada di Daniele Piervincienzi di Nemo Rai 2

Condividi

Ieri pomeriggio "due inviati di 'Nemo Nessuno Escluso', il giornalista Daniele Piervincenzi e il film maker Edoardo Anselmi, sono stati violentemente aggrediti a Ostia da Roberto Spada, membro della famiglia Spada, nota alle cronache per diverse inchieste giudiziarie, e da un suo sodale".Lo rende noto la Rai, spiegando che la troupe del programma di Rai2 doveva realizzare un servizio sul voto nel municipio di Ostia. "Piervincenzi ha il setto nasale rotto e una prognosi di 30 giorni".Il servizio che mostra l'aggressione andrà in onda domani a Nemo, su Rai2 alle 21.20."Per realizzare un servizio sul voto nel municipio di Ostia - si legge nella nota la Rai,- Piervincenzi è andato davanti alla palestra gestita da Roberto Spada per chiedergli un commento sul suo sostegno a Casapound, adesione dichiarata sul suo profilo Facebook qualche giorno prima delle elezioni"."Dopo aver risposto a diverse domande, improvvisamente Spada ha dato una violentissima testata a Piervincenzi e l'ha rincorso, picchiandolo con un bastone. Poi, insieme a un'altra persona, si è diretto verso il film maker, sferrando calci e pugni".'Nemo Nessuno escluso' è una produzione Rai con FremantleMedia e va in onda tutti i giovedì su Rai2 alle 21.20.Lo stesso Spada ha postato oggi su Facebook la propria versione dell'accaduto. "Perdonatemi.....- ha scritto Roberto Spada - io comprendo e rispetto il lavoro di tutti...dopo un'ora e mezza di continuo 'non voglio rilasciare nessuna intervista'....entrava a forza in una associazione per soli soci... disturbando una sessione e spaventando mio figlio.... voi che avreste fatto??? Negli ultimi 10 giorni sono venuti almeno 30 giornalisti a scogl...... la pazienza ha un limite"."Un'aggressione inaccettabile e intollerabile. Piena solidarietà a Daniele Piervincenzi e aEdoardo Anselmi, brutalmente malmenati solo per aver svolto il loro mestiere: quello di giornalista. La Rai è con loro: l'azienda garantirà piena assistenza ai due giornalisti, anche in sede legale".Lo dicono in una nota congiunta il direttore generale e il presidente della Rai, Mario Orfeo e Monica Maggioni, dopo l'aggressione a Ostia ai due inviati della trasmissione di Rai2, Nemo.