Borse Ottimiste sui dazi Cina-Usa Europee positive in avvio

di Marzio Quaglino E’ ancora la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti a condizionare l’andamento dei mercati in Asia come in Europa. Ma occhi puntati anche sul parlamento britannico per capire cosa succederà della Brexit.Con l’eccezione di Parigi (-0,14%), le borse europee hanno aperto con un moderato rialzo. Milano sale dello 0,21%, in linea con Francoforte e Londra. In Piazza Affari in evidenza i bancari con Banco Bpm (+1,72%) e Ubi Banca (+1,36%).Sul mercato dei titoli di Stato lo spread risale leggermente rispetto a venerdì a 132 punti base con il rendimento del Btp decennale allo 0,93%. Tra le valute, l’euro scende dai massimi mensili sul dollaro con il cambio a 1,1155.