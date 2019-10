Ottobre inizia bene per borse e spread

di Marzio Quaglino Prima seduta del mese di Ottobre con gli indici in rialzo. Milano, dopo la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, è la migliore in Europa. L’indice Ftse Mib sale dello 0,51%, mentre i guadagni di Londra Francoforte e Parigi rimangono al di sotto del mezzo punto percentuale.Sul listino di Piazza Affari bene i titoli bancari con Ubi Banca e Banco Bpm che, sulle ipotesi di una fusione tra i due istituti, viaggiano appaiati all’1,85%.Sul mercato dei titoli di Stato lo spread lima i valori di ieri a 138 punti base con il rendimento del Btp decennale allo 0,83%.Continua, tra le materie prime, la discesa del prezzo dell’oro. Il metallo giallo in una settimana ha perso quasi 4 punti percentuali, scendendo a 1.463 dollari l’oncia.Sul valutario Euro ancora in calo sul Dollaro. Il cambio a 1,0889 è su v