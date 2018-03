I risultati saranno resi pubblici Oxfam, al via la commissione indipendente contro gli abusi Due donne alla guida: Zainab Bangura, ex sottosegretario Onu e Katherine Sierra, ex vicepresidente della Banca Mondiale

Condividi

Saranno l'ex sottosegretario generale della Nazioni Unite, Zainab Bangura, e l’ex vicepresidente della Banca Mondiale, Katherine Sierra, alla guida della Commissione indipendente di alto livello istituita per la prevenzione di abusi all’interno di Oxfam e il miglioramento delle pratiche adottate in passato dall’organizzazione.Una decisione assunta in risposta ai casi di cattiva condotta sessuale da parte di alcuni membri dello staff di Oxfam Gran Bretagna ad Haiti e in Ciad e alle preoccupazioni emerse sulle modalità di gestione intraprese dall’organizzazione all’epoca dei fatti.La Commissione indipendente avrà l’incarico di approfondire tutti gli aspetti della cultura, delle politiche e delle pratiche di Oxfam relative alla tutela del personale, dei propri volontari e dei beneficiari in tutto il mondo. Per questo motivo sarà co-presieduta e composta da alcuni dei più autorevoli esponenti per la difesa dei diritti delle donne a livello mondiale.Aya Chebbi, co-fondatrice di Voice of Women Initiative e presidente fondatore dell'Afrika Youth Movement; James Cottrell, ex Global Chief Ethics officer, Chief Sustainability e Corporate Responsibility officer presso Deloitte America; Musimbi Kanyoro, presidente e CEO del Fondo globale per le donne; Birgitta Ohlsson, deputata ed ex ministro svedese per le politiche europee;Katharina Samara-Wickrama, direttrice del programma Issues Affecting Women (IAWP) presso la Oak Foundation.La Commissione indipendente presenterà un rapporto con chiare indicazioni su cosa Oxfam - e più in generale il settore umanitario - possono fare per generare una cultura di tolleranza zero nei confronti di ogni genere di molestia e abuso. I risultati della Commissione saranno resi pubblici.