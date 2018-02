Giallo nell'Alessandrino Pensionata trovata con polsi legati, morta durante i soccorsi Una donna di 71 anni è stata trovata in casa con i polsi legati ed in stato di semi incoscienza. E' morta durante i soccorsi. E' stato il figlio a dare l'allarme

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Giallo in una frazione di Arquata Scrivia, in località Pessino, in provincia di Alessandria, tra il Piemonte e la Liguria. Nel pomeriggio una donna di 71 anni è stata trovata in casa dal 118 con i polsi legati ed in stato di semi incoscienza. E' deceduta durante i soccorsi.A trovarla e a dare l'allarme è stato il figlio, che ha chiamato gli operatori sanitari del 118 e i Carabinieri. L'uomo ha raccontato ai militari dell'Arma di aver trovato la madre con dei lacci ai polsi, distesa sul letto della casa, una seconda abitazione di famiglia. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la donna era ancora viva, ma è morta poco dopo.Dai primissimi accertamenti, la donna, pensionata, potrebbe essere morta per ipotermia. Sul posto i Carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo di Novi Ligure e Arquata Scrivia, con il magistrato di turno.Gli investigatori stanno indagando a 360 gradi. Una delle prime ipotesi è quella della rapina o del furto finito male ma, al momento, che cosa sia accaduto di preciso e perché non si sa. La vicenda è avvolta nella oscurità visto che nell'abitazione, una seconda casa dove non c'è energia elettrica, non c'era nulla di valore.Secondo i primi accertamenti la pensionata non è stata uccisa, la sua morte potrebbe essere "conseguenza di un altro reato", sostengono i Carabinieri ed è probabile che la donna sia stata immobilizzata dai rapinatori. L'autopsia accerterà le cause della morte.