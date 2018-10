Indaga Fbi Pacchi bomba negli Usa, fermato in Florida il presunto autore Trump conferma l'arresto e promette massima severità. Trovati altri 2 pacchi esplosivi indirizzati all'ex capo dell'intelligence James Clapper e al senatore democratico Cory Booker

Le autorità americane hanno arrestato un uomo in connessione ai 12 pacchi esplosivi che negli ultimi giorni sono stati inviati a vari esponenti democratici tra cui Barack e Michelle Obama a Washington e Bill e Hillary Clinton a New York, e che sono considerati atti di terrorismo interno. Cesar Sayoc, questo il suo nome, ha precedenti penali ed è stato arrestato a Plantation, in Florida, Stato in cui ha un indirizzo registrato ad Aventura, ma ha legami anche con New York. Sui finestrini del furgone che gli è stato sequestrato figurano diverse immagini del presidente Donald Trump. Lo mostrano le immagini della Cnn riprese da un elicottero.Ex manager di negozio, bianco, con una storia di arresti, incluso uno nel 2002 per una minaccia di bomba. Un elettore repubblicano registrato come tale per la prima volta in Florida il 4 marzo del 2016, l'anno delle ultime presidenziali vinte da Donald Trump (a suo volta repubblicano). E' questo il profilo dell'uomo arrestato in connessione ai pacchi bomba sospetti inviati a esponenti di spicco del partito democratico. Nel 2012 Sayoc dichiarò bancarotta dicendo che aveva asset personali dal valore di 4.175 dollari e debiti per 21.109 dollari. All'epoca disse di essere il manager di un negozio a Hollywood, sempre in Florida, e che viveva con la madre. Nei documenti per la procedura della bancarotta dichiarò che guadagnava 1.083 dollari al mese."Perseguiremo il responsabile con la massima severità prevista dalla legge": lo ha detto Donald Trump confermando alla Casa Bianca l'arresto di una persona nelle indagini sui pacchi bomba sospetti. "Non consentiremo la violenza politica negli Usa, siamo impegnati a fermarla", ha aggiunto, gli americani "devono unirsi, mostrare al mondo che siamo uniti".E sono ormai 12 i pacchi bomba individuati negli ultimi giorni negli Stati Uniti. L'ultimo ha provocato un nuovo allarme a New York: il pacco sospetto è stato trovato in un centro di smistamento della posta a Manhattan. Isolata la zona di Midtown, un'area non lontana da Times Square, nei pressi del distretto dei teatri di Broadway.I media locali affermano che il pacco era destinato all'ex direttore dell'Intelligence nazionale, James Clapper. Un esame ai raggi X del pacco sospetto trovato nell'ufficio postale di New York ha rivelato un oggetto che sembra un tubo bomba, come quelli trovati neglii altri pacchi. Lo riferiscono i media Usa.Un undicesimo pacco bomba era stato scoperto poco prima in Florida. Era indirizzato al senatore democratico Cory Booker, anche in questo caso una delle voci più critiche di Donald Trump. Il plico è del tutto simili agli altri già rinvenuti.Ieri sera il Time Warner Center a New York era stato evacuato dopo un allarme per la presenza di un pacco sospetto, poi rientrato. Nell'edificio ha sede la Cnn, dove era già arrivato uno dei plichi sospetti.